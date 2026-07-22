Tyle wynoszą teraz zarobki w Polsce. Najnowsze dane GUS
Główny Urząd Statystyczny podał czerwcowe dane dotyczące zarobków w sektorze przedsiębiorstw.
fot: ARC
Nowe dane o zarobkach w sektorze przedsiębiorstw.
fot: ARC
Główny Urząd Statystyczny podał czerwcowe dane dotyczące zarobków w sektorze przedsiębiorstw.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 9401,58 zł brutto – podał Główny Urząd Statystyczny. Było wyższe o o 2,5 proc. niż miesiąc wcześniej i o 5,9 proc. porównując z czerwcem ubiegłego roku.
Jak podaje GUS, w ciągu roku minimalnie spadło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.
W czerwcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostawało na poziomie zbliżonym do odnotowanego w maju br., natomiast w porównaniu z czerwcem 2025 r. było o 0,9 proc. niższe – napisał GUS w komunikacie.
Dane dla sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których liczba pracowników wynosi 10 lub więcej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Mowa o takich branżach, jak m.in. górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię czy budownictwo. Badanie pomija mikroprzedsiębiorstwa i sferę budżetową.