Kraj i Świat

Tyle wynoszą teraz zarobki w Polsce. Najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny podał czerwcowe dane dotyczące zarobków w sektorze przedsiębiorstw.

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Opracował: Robert Passia

22 lipca 2026, 09:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Nowe dane o zarobkach w sektorze przedsiębiorstw.

fot: ARC

Główny Urząd Statystyczny podał czerwcowe dane dotyczące zarobków w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 9401,58 zł brutto – podał Główny Urząd Statystyczny. Było wyższe o o 2,5 proc. niż miesiąc wcześniej i o 5,9 proc. porównując z czerwcem ubiegłego roku.

Jak podaje GUS, w ciągu roku minimalnie spadło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.

W czerwcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostawało na poziomie zbliżonym do odnotowanego w maju br., natomiast w porównaniu z czerwcem 2025 r. było o 0,9 proc. niższe – napisał GUS w komunikacie.

Dane dla sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których liczba pracowników wynosi 10 lub więcej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Mowa o takich branżach, jak m.in. górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię czy budownictwo. Badanie pomija mikroprzedsiębiorstwa i sferę budżetową. 

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