Realizacja wspólnie z Tajwanem projektu wielkiego parku technologicznego w Miękini na Dolnym Śląsku oznacza miliardy dolarów inwestycji i tysiące miejsc pracy - zapowiedział premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Realizacja wspólnie z Tajwanem projektu wielkiego parku technologicznego w Miękini na Dolnym Śląsku oznacza miliardy dolarów inwestycji i tysiące miejsc pracy - zapowiedział premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Szef rządu dodał, że projekt ma być realizowany we współpracy z tajwańskim stowarzyszeniem TEEMA, skupiającym blisko połowę tamtejszego przemysłu elektronicznego, w tym firmy takie jak Foxconn.

- Do finału zbliża się wielkie przedsięwzięcie tajwańskie. Decyzja zapadła. Będziemy na Dolnym Śląsku w Miękinii mieli wielki park technologiczny. Prawie 50 proc. tajwańskiego przemysłu jest zgrupowanych w TEEMA, tak się nazywa to zrzeszenie firm tajwańskich. (...) To jest elektronika, półprzewodniki, bardzo ważny łańcuch dostaw i to też będzie miało wymiar zdecydowanie ponadnarodowy i także ponadregionalny. To jest 150 ha, miliardy dolarów inwestycji - powiedział szef rządu.

Donald Tusk podkreślił, że przedsięwzięcie ma charakter międzynarodowy i wykracza poza wymiar regionalny, stając się potencjalnie jednym z kluczowych projektów technologicznych realizowanych w Polsce we współpracy z partnerami azjatyckimi. Jak zaznaczył, w jednym miejscu mają powstawać warunki do działalności wielu firm z sektora wysokich technologii.

Wybrano podwrocławską Miękinię na miejsce budowy parku technologicznego

W poniedziałek Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (TEEMA) poinformowało, że wybrało podwrocławską Miękinię na miejsce budowy parku technologicznego.

Sama decyzja o utworzeniu przez TEEMA parku technologicznego w Polsce ogłoszona została pod koniec marca. Tajwańskie konsorcjum rozważało trzy lokalizacje: Łódź, Katowice i podwrocławską Miękinię, gdzie pierwotnie powstać miał zakład amerykańskiego Intela, który ostatecznie zrezygnował z inwestycji w Europie ze względu na kłopoty finansowe.

TEEMA zrzesza ponad 3 tys. tajwańskich firm, które wytwarzają w sumie czwartą część tajwańskiego PKB. Przedstawiciele organizacji zapowiedzieli, że projekt parku technologicznego w Polsce ma potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. Planowana powierzchnia parku wyniesie co najmniej 150 hektarów, a jego realizacja może przełożyć się na powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy. W parku technologicznym rozwijane będą technologie związane z produkcją serwerów do sztucznej inteligencji, a także systemów stosowanych do produkcji pojazdów elektrycznych.