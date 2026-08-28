Przyszłoroczny budżet zakłada wzrost wydatków na ochronę zdrowia o 26 mld zł - poinformował premier Donald Tusk rozpoczynając piątkowe posiedzenie rządu, na którym ma zostać przyjęty projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Szef rządu ocenił, że budżet ten jest napięty, ale odpowiedzialny.

Przyszłoroczny budżet zakłada wzrost wydatków na ochronę zdrowia o 26 mld zł - poinformował premier Donald Tusk rozpoczynając piątkowe posiedzenie rządu, na którym ma zostać przyjęty projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Szef rządu ocenił, że budżet ten jest napięty, ale odpowiedzialny.

W piątek po godz. 9.20 rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów ws. projektu budżetu na 2027 r. Wśród priorytetów mają być: bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe.

Rozpoczynając posiedzenie rządu premier ocenił, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, w jakich warunkach przyszło Polsce zarządzać własną gospodarką i finansami.

- Mamy wojnę za naszą granicą, inne konflikty, takie jak irański, które wpływają także bezpośrednio na kondycję finansową (...). Konsekwencje tego wielkiego, globalnego zamieszania są liczone w miliardach, grubych miliardach złotych - powiedział szef rządu.

- Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę, tj. i dług, i deficyt. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła - podkreślił premier.

Stwierdził, że budżet na przyszły rok jest "napięty, ale odpowiedzialny".

Dużo więcej na zdrowie

Podziękował też "za ten wysiłek zwiększenia środków na zdrowie".

- To jest o 26 mld więcej niż w zeszłym roku. Pracujemy, by wyraźnie większe pieniądze na zdrowie nie zostały w żaden sposób zmarnowane, by służyły pacjentom i poprawie w ochronie zdrowia - powiedział szef rządu.

Przed rokiem - w budżecie na 2026 r. - całość nakładów na ochronę zdrowia była zaplanowana na 247,8 mld zł, o 25 mld zł więcej niż w roku 2025 r.

Tusk wskazał, że w budżecie znaleziono środki na priorytety rządu, w tym na bezpieczeństwo. - Nie muszę nikomu mówić, ile wciąż pieniędzy wydajemy zarówno na zbrojenia, ale także inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy. Oczywiście wojsko, ale także służby, resort spraw wewnętrznych, to wszystko co składa się na bezpieczeństwo granicy, bezpieczeństwo w powietrzu - powiedział Tusk.

Zwrócił uwagę na poprawę jakości życia oraz inwestycje, w tym kolejowe i w energetykę. Zaznaczył, że rząd chce, by "ludzie w Polsce czuli się bezpieczni, żeby chcieli tutaj żyć, rodzić, wychowywać swoje dzieci".

- Ten efekt - mimo trudnych okoliczności - uzyskaliśmy w ostatnich miesiącach - ocenił.

- Poprawa jakości życia to także wzrost inwestycji kolejowych. Przywrócenie połączeń kolejowych w miejscach, które przez lata były wykluczone, a także coraz wygodniejsze i szybsze pociągi. Przed nami także kolejne wielkie decyzje inwestycyjne - Port Polska - powiedział Tusk, przypominając, że niedługo ruszy budowa tego projektu.

Premier wyraził nadzieję, że "w tym budżetowym roku rozstrzygniemy ostatecznie, z kim i jak będziemy budować te najszybsze europejskie koleje właśnie u nas w Polsce". Jak mówił, to wszystko "kosztuje sporo, sporo pieniędzy".

Zdaniem Tuska, by "myśleć o bezpiecznej i możliwie taniej energii", musimy inwestować "gigantyczne pieniądze". Zaznaczył, że zabezpieczone zostało pełne finansowanie projektów dot. energetyki jądrowej. - To są dziesiątki, dziesiątki miliardów złotych także w sieci energetyczne, usprawnienie całego systemu - powiedział premier.