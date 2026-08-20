Kraj i Świat

Trzy tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z Kanału Gliwickiego

Trzy tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z Kanału Gliwickiego - wynika z komunikatu Wód Polskich w Gliwicach, opublikowanego w środę wieczorem. Powodem śnięcia ryb jest złota alga; aby przeciwdziałać jej rozwojowi m.in. wprowadzono zakaz korzystania z VI sekcji i żeglugi w V sekcji kanału.

Pap

20 sierpnia 2026, 08:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Kajetan Berezowski

Kanał Gliwicki to droga wodna łącząca Odrę z Gliwicami

fot: Kajetan Berezowski

Trzy tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z Kanału Gliwickiego - wynika z komunikatu Wód Polskich w Gliwicach, opublikowanego w środę wieczorem. Powodem śnięcia ryb jest złota alga; aby przeciwdziałać jej rozwojowi m.in. wprowadzono zakaz korzystania z VI sekcji i żeglugi w V sekcji kanału.

Złota alga (Prymnesium parvum) to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 r., kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodysznych. Doprowadziła ona również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 r.

Tylko w środę z VI sekcji Kanału Gliwickiego wyłowiono 947 kg śniętych ryb. To przede wszystkim leszcze, karpie i karasie. 

"Na pozostałych sekcjach drogi wodnej nie stwierdzono występowania śniętych ryb" - zaznaczyły Wody Polskie w Gliwicach.

Zatrzymano przepływ wód 

Dotychczas w ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi m.in. zatrzymano przepływ wód w dół z V i VI sekcji.

W poniedziałek wojewoda śląski Marek Wójcik wprowadził zakaz korzystania z VI sekcji Kanału Gliwickiego. Obejmuje on: spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodą.

We wtorek Wody Polskie w Gliwicach wprowadziły zakaz żeglugi w V sekcji Kanału Gliwickiego.

"Falowanie wywołane ruchem jednostek pływających może spowodować przedostawanie się wody z V sekcji Kanału Gliwickiego do zbiornika Dzierżno Duże, a wraz z nią glonów złotej algi" - wyjaśniły Wody Polskie w Gliwicach.

W związku z opadami deszczu poziom wody wzrósł. Wody Polskie w Gliwicach wskazały, że konieczne było podjęcie działań, które zapobiegną przedostawaniu się złotej algi z V sekcji do zbiornika. Są one bowiem połączone jazem, który odprowadza nadmiar wody z kanału do zbiornika.

Przygotowane zostało podwyższenie zastawek jazu, co ma umożliwić zgromadzenie w V sekcji większej ilości wody i ograniczyć niekontrolowane przedostawanie się wody do zbiornika.

Zakazy obejmujące V i VI sekcję Kanału Gliwickiego nie dotyczą działań związanych z zarządzaniem kryzysowym, pracami budowlanymi, utrzymaniem wód oraz pracami konserwacyjnymi.

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