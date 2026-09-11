Trzy dni rozmów o przyszłości górnictwa, energetyki i technologii

W Katowicach odbyło się Future Mining Forum & Expo 2026. Poruszono szereg tematów istotnych dla górnictwa i innych kluczowych surowców.

W Katowicach odbyło się Future Mining Forum & Expo 2026. Poruszono szereg tematów istotnych dla górnictwa i innych kluczowych surowców.

Tematem wydarzenia były aktualne i przyszłe wyzwania stojące przed górnictwem. Rozmawiano nie tylko o wydobyciu węgla kamiennego, ale również o surowcach krytycznych, miedzi, bezpieczeństwie energetycznym, inwestycjach i przyszłości gospodarczej Górnego Śląska.

Wśród gości byli przedstawiciele rządu - Wojciech Balczun, Marian Zmarzły, Piotr Masłowski i Grzegorz Wrona. Głos zabrali też prezesi najważniejszych spółek w branży, eksperci górniczy i samorządowcy. Future Mining Forum & Expo 2026 zorganizowała grupa PTWP. Portal netTG.pl i Trybuna Górnicza objęły patronat medialny nad wyrdarzeniem.