Górnictwo

Trzy dni rozmów o przyszłości górnictwa, energetyki i technologii

W Katowicach odbyło się Future Mining Forum & Expo 2026. Poruszono szereg tematów istotnych dla górnictwa i innych kluczowych surowców. 

Robert Passia

Robert Passia

11 września 2026, 13:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Future Mining Forum & Expo 2026.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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(30 zdjęć)

W Katowicach odbyło się Future Mining Forum & Expo 2026. Poruszono szereg tematów istotnych dla górnictwa i innych kluczowych surowców. 

Tematem wydarzenia były aktualne i przyszłe wyzwania stojące przed górnictwem. Rozmawiano nie tylko o wydobyciu węgla kamiennego, ale również o surowcach krytycznych, miedzi, bezpieczeństwie energetycznym, inwestycjach i przyszłości gospodarczej Górnego Śląska. 

Wśród gości byli przedstawiciele rządu - Wojciech Balczun, Marian Zmarzły, Piotr Masłowski i Grzegorz Wrona. Głos zabrali też prezesi najważniejszych spółek w branży, eksperci górniczy i samorządowcy. Future Mining Forum & Expo 2026 zorganizowała grupa PTWP. Portal netTG.pl i Trybuna Górnicza objęły patronat medialny nad wyrdarzeniem. 

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