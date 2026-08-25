Kraj i Świat

Trzech nastolatków ukradło sztabkę złota. Najmłodszy miał 12 lat

Ale to jest historia kryminalna. Trzech nastolatków okradło plażowiczów na terenie ośrodka Czechowice, zabrali im pieniądze, telefony komórkowe i sztabkę złota. A gdy się tym pochwalili, łupy odebrali im starsi koledzy...

Monika Krezel

Monika Krężel

25 sierpnia 2026, 10:16
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Nieletni sprawcy są już w rękach policji

fot: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Ale to jest historia kryminalna. Trzech nastolatków okradło plażowiczów na terenie ośrodka Czechowice, zabrali im pieniądze, telefony komórkowe i sztabkę złota. A gdy się tym pochwalili, łupy odebrali im starsi koledzy...

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice. Sprawcy wykorzystali nieuwagę plażowiczów i ukradli z pozostawionych bez opieki rzeczy osobistych m.in. telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze oraz sztabkę złota.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z IV komisariatu. Śledczy szybko ustalili, że związek z przestępstwem mogło mieć trzech nastolatków w wieku 12, 13 i 16 lat.

Kolejnego dnia 12 i 16-latek spotkali się w centrum Gliwic ze swoimi starszymi kolegami. Gdy pochwalili się łupem, spotkanie przybrało nieoczekiwany obrót. Starsi nastolatkowie, gdy tylko dowiedzieli się, że młodsi chłopcy mają przy sobie cenne przedmioty, użyli wobec nich przemocy, zabierając im skradzioną wcześniej gotówkę oraz sztabkę złota. W ten sposób nieletni złodzieje sami stali się ofiarami rozboju.

Gliwiccy stróże prawa skrupulatnie zbierali materiał dowodowy, zatrzymując dwóch 17-latków podejrzanych o rozbój. W ręce policjantów wpadł również 18-latek, który mając pełną świadomość, że złoto pochodzi z przestępstwa, pomagał w zbyciu cennej sztabki.

Policjanci odzyskali całość zrabowanego mienia. Działania policjantów doprowadziły także do zatrzymania nieletnich sprawców kradzieży w Czechowicach. 12 i 16-latek zostali ujęci trzy dni po zdarzeniu na plaży. Natomiast ich 13-letni wspólnik wpadł dwa dni później na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży na terenie Gliwic.

- Dwaj 17-latkowie usłyszeli już zarzuty za rozbój, za co grozi im kara do 15 lat więzienia. 18-latek odpowie za paserstwo umyślne, zagrożone karą do 5 lat więzienia. Wobec tej trójki podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego - informuje KMP w Gliwicach.

Sprawa trzech nieletnich, związanych z kradzieżą w Czechowicach, trafi natomiast do sądu rodzinnego, który zdecyduje o ich dalszym losie.

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