Trwa nabór wniosków w konkursie „Zielona Przestrzeń” organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach
Nawet 250 tys. zł dofinansowania na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni - trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu „Zielona przestrzeń”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń” organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach
Nawet 250 tys. zł dofinansowania na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni - trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu „Zielona przestrzeń”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń”, którego celem jest wspieranie projektów związanych z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni.
- Zielona przestrzeń to nie tylko estetyka. To inwestycja w miejsca odpoczynku i wypoczynku mieszkańców, lepszą jakość życia oraz skuteczną adaptację do zmian klimatu – podkreślają w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Konkurs „Zielona Przestrzeń” - wsparcie z WFOŚiGW w Katowicach w dwóch formach
Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2026 r. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w jednej z dwóch form:
- do 100% kosztów kwalifikowanych (dotacja i pożyczka) – maksymalnie do 250 000 zł,
- do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji – maksymalnie do 150 000 zł.
Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni, które przyczyniają się do:
- poprawy jakości przestrzeni publicznej,
- zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności terenów wspólnych,
- poprawy warunków środowiskowych,
- przeciwdziałania skutkom zmian klimatu,
- podniesienia komfortu życia mieszkańców.
- To szansa na realizację projektów, które zmienią lokalne przestrzenie w miejsca bardziej przyjazne mieszkańcom – pełne zieleni, cienia i rozwiązań wspierających retencję wody – zaznaczają w WFOŚiGW w Katowicach.
Składanie wniosków w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń” odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Nowego Portalu Beneficjenta - https://portalbeneficjenta.wfosigw.katowice.pl/login.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie:
https://wfosigw.katowice.pl/nabory/op-52/.
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