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Trwa nabór wniosków w konkursie „Zielona Przestrzeń” organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach

Nawet 250 tys. zł dofinansowania na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni - trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu „Zielona przestrzeń”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

25 czerwca 2026, 07:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń” organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach

Nawet 250 tys. zł dofinansowania na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni - trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu „Zielona przestrzeń”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń”, którego celem jest wspieranie projektów związanych z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni.

- Zielona przestrzeń to nie tylko estetyka. To inwestycja w miejsca odpoczynku i wypoczynku mieszkańców, lepszą jakość życia oraz skuteczną adaptację do zmian klimatu – podkreślają w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konkurs „Zielona Przestrzeń” - wsparcie z WFOŚiGW w Katowicach w dwóch formach

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2026 r. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w jednej z dwóch form:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych (dotacja i pożyczka) – maksymalnie do 250 000 zł,
  • do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji – maksymalnie do 150 000 zł.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni, które przyczyniają się do:

  • poprawy jakości przestrzeni publicznej,
  • zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności terenów wspólnych,
  • poprawy warunków środowiskowych,
  • przeciwdziałania skutkom zmian klimatu,
  • podniesienia komfortu życia mieszkańców.

- To szansa na realizację projektów, które zmienią lokalne przestrzenie w miejsca bardziej przyjazne mieszkańcom – pełne zieleni, cienia i rozwiązań wspierających retencję wody – zaznaczają w WFOŚiGW w Katowicach.

Składanie wniosków w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń” odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Nowego Portalu Beneficjenta - https://portalbeneficjenta.wfosigw.katowice.pl/login

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie:
https://wfosigw.katowice.pl/nabory/op-52/.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

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