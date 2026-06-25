Nawet 250 tys. zł dofinansowania na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni - trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu „Zielona przestrzeń”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń” organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach

Nawet 250 tys. zł dofinansowania na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni - trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu „Zielona przestrzeń”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu „Zielona Przestrzeń”, którego celem jest wspieranie projektów związanych z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni.

- Zielona przestrzeń to nie tylko estetyka. To inwestycja w miejsca odpoczynku i wypoczynku mieszkańców, lepszą jakość życia oraz skuteczną adaptację do zmian klimatu – podkreślają w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konkurs „Zielona Przestrzeń” - wsparcie z WFOŚiGW w Katowicach w dwóch formach

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2026 r. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w jednej z dwóch form:

do 100% kosztów kwalifikowanych (dotacja i pożyczka) – maksymalnie do 250 000 zł,

do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji – maksymalnie do 150 000 zł.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z tworzeniem i zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów zieleni, które przyczyniają się do:

poprawy jakości przestrzeni publicznej,

zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności terenów wspólnych,

poprawy warunków środowiskowych,

przeciwdziałania skutkom zmian klimatu,

podniesienia komfortu życia mieszkańców.