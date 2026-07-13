To ma być przykład transformacji terenów pogórniczych. W Gliwicach-Bojkowie, na terenie dawnej infrastruktury kopalni Sośnica, powstanie baza Kolei Śląskich. O przemianie tego miejsca i przyszłości podobnych terenów rozmawialiśmy z prezesem spółki Krzysztofem Klimoszem.

To ma być przykład transformacji terenów pogórniczych. W Gliwicach-Bojkowie, na terenie dawnej infrastruktury kopalni Sośnica, powstanie baza Kolei Śląskich. O przemianie tego miejsca i przyszłości podobnych terenów rozmawialiśmy z prezesem spółki Krzysztofem Klimoszem.

Przetarg, który ogłosiły Koleje Śląskie dotyczy projektu i budowy bazy obsługi technicznej. Ma ona powstać okolicy szybu Bojków należącego do kopalni Sośnica. Ta ostatnia zgodnie z umową społeczną dla górnictwa ma zakończyć działalność w 2029 roku. O transformacji tego terenu rozmawialiśmy z prezesem Kolei Śląskich Krzysztofem Klimoszem.

- Kupiliśmy zorganizowaną część kopalni Sośnica – szyb Bojków. Bardzo intensywnie pracujemy nad budową tej hali. W tej chwili mamy zabezpieczone finansowanie. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone. Od trzech tygodni trwa przetarg na budowę hali. Zapraszamy wszystkich oferentów, którzy mają potencjał, żeby wystartować w takim przetargu – mówił w rozmowie z netTG.pl prezes Kolei Śląskich.

Nasz rozmówca dodał, że plan zakłada zakończenie budowy hali w 2028 roku. Pozwoli to Kolejom Śląskim zatrudnić w Bojkowie ok. 150-200 osób.

- To też zbiega się z terminem wygaszania kopalni Sośnica. My w tym czasie będziemy gotowi, żeby w tym samym miejscu tym ludziom zaproponować pracę pod innym szyldem, w innej firmie, przekwalifikować ich na pracowników kolei – powiedział Krzysztof Klimosz.

Od kopalń po bazy kolejowe

Wiele zakładów górniczych na Górnym Śląsku jest połączonych z infrastrukturą kolejową. Prezesa Kolei Śląskich pytaliśmy, czy to potencjał do wykorzystania nie tylko w Gliwicach, ale też w innych miejscach.

- Pewnie jeżeli chodzi o specyfikę Kolei Śląskich, to ta baza zabezpiecza nas na najbliższe 10 lat, jeśli chodzi o zaplecze serwisowe. Aczkolwiek rynek kolejowy mocno się rozwija, jeszcze szybciej rozwija się transport intermodalny. Na pewno tego typu tereny zorganizowane, bocznice kolejowe w najbliższym czasie będą bardzo pożądane. Będzie bardzo dużo firm, czy to prywatnych, czy to państwowych, które dzisiaj przekwalifikują się trochę z transportu węgla. Transport intermodalny to jest przyszłość i spodziewam się, że większość tych terenów zostanie w przyszłości zagospodarowana pod tego typu projekty – mówił prezes Kolei Śląskich.

Teren w Gliwicach-Bojkowie, który Polska Grupa Górnicza przekazała Kolejom Śląskim w użytkowanie wieczyste to ok, 6,2 ha. Gliwicka hala Kolei Śląskich ma być drugim tego typu zapleczem samorządowego przewoźnika. Pierwsza baza mieści się w Katowicach, przy ul. Raciborskiej. Oferty w przetargu można składać do 7 sierpnia.