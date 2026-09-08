Kraj i Świat

To już prawie koniec remontu stacji kolejowej w Mysłowicach. Mocno się zmieniła

Polskie Linie Kolejowe kończą remont stacji kolejowej Mysłowice. Ma on zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pasażerów podróżujących z Mysłowic do Katowic, Krakowa i Oświęcimia.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

8 września 2026, 11:28
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Głowacka / PLK

Odnowiono stację kolejową Mysłowice.

fot: Katarzyna Głowacka / PLK

Polskie Linie Kolejowe kończą remont stacji kolejowej Mysłowice. Ma on zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pasażerów podróżujących z Mysłowic do Katowic, Krakowa i Oświęcimia.

Prace na stacji Mysłowice kosztowały 23 mln złotych. Stacja została m. in. dostosowana do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się.

Pasażerowie korzystają z odnowionych i podwyższonych peronów nr 2 i 3, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowaliśmy windy, które zwiększają dostęp do kolei. Perony wyposażyliśmy w jasne oświetlenie i nowe nagłośnienie. Dzięki infokioskom i elektronicznym wyświetlaczom podróżni otrzymują więcej informacji o najbliższych pociągach. Osłony przed wiatrem zapewnią większy komfort oczekiwania na pociąg podczas niepogody – informują Polskie Linie Kolejowe.

Jak podała spółka, dobiegają też końce prace przy odnowieniu przejścia podziemnego, w którym zamontowany zostanie monitoring. Wymienione zostały również tory, co usprawni przejazd pociągów przez stację.

Mural opowie podróżnym o Mysłowicach

Remont został przeprowadzony też na peronie nr 1, a dojście do niego zdobić będzie kolejowy mural opowiadający o rozwoju Mysłowic.

Obrazy opowiedzą o ważnych wydarzeniach historycznych, takich jak wynalezienie pieca muflowego, otwarcie huty cynku, zabory, emigracja, rozwój górnictwa, Powstania Śląskie. Na muralu nie zabrakło też ważnej części najnowszej historii miasta - zespołu Myslovitz, który stał się ikoną i rozpoznawalnym znakiem Mysłowic – podały Polskie Linie Kolejowe.

Malowidło ścienne powstaje na murze oporowym od ul. Oświęcimskiej. Zajmie powierzchnię 550 m².

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