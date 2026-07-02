Spółka Restrukturyzacji Kopalń, w gestii której znajdują się obecnie tereny po byłej KWK Krupiński, ogłosiła właśnie kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości, obejmującej działki przy ul. Piaskowej w Suszcu. To tereny po byłej KWK Krupiński – poinformował Urząd Gminy w Suszcu.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 124 graniczących ze sobą działek o łącznej powierzchni 42,0976 ha, a także prawa własności 45 zlokalizowanych na tym terenie budynków, budowli i urządzeń.

Teren jest atrakcyjny i dobrze położony, jeśli chodzi o bliskości dróg wojewódzkich i autostrad.

Działki do sprzedaży znajdują się na terenie miejscowości Suszec, Rudziczka i Żory w odległości około 7 km od centrum miasta Żory, 2 km od centrum Suszca, 2 km od drogi wojewódzkiej nr 935 prowadzącej z Żor w kierunku Pszczyny oraz około 12 km od węzła autostrady A1. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Piaskowej (drogi powiatowej) poprzez drogi wewnątrzzakładowe. W granicach sprzedawanego kompleksu znajduje się bocznica kolejowa, która również jest przedmiotem sprzedaży.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie oznaczonym jako tereny produkcyjne, składy i magazyny, tereny pod logistykę, usługi, obiekty przemysłowe, a także farmy fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. Cena wywoławcza netto to 39 674 000 zł, termin aukcji elektronicznej został wyznaczony na 30 lipca 2026 r.

KWK Krupiński fedrowała przez niecałe 35 lat. Od marca 2017 r. znajduje się w strukturach SRK.

Kluczowe decyzje dla kopalni zapadły w 2016 r. W sierpniu zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do którego należał zakład, przyznał, że kwestia przeniesienia Krupińskiego do SRK jest jednym z najistotniejszych elementów programu restrukturyzacji. Wyliczono, że kopalnia w ciągu 10 lat wygenerowała miliard złotych strat. Eksperci podkreślali, że kopalnia jest „trwale nierentowna”. Koncesję na wydobycie miała do 2021 r.