Kraj i Świat

Tłumy seniorów na Stadionie Śląskim. Finał Silver Silesia 2026

Tysiące seniorów z całego województwa śląskiego wzięło udział w finale Silver Silesia 2026, który odbył się w środę, 9 września 2026 r., na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wydarzenie, będące podsumowaniem całorocznego cyklu działań na rzecz osób starszych, po raz kolejny potwierdziło, że seniorzy to jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych w regionie.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

10 września 2026, 10:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Andrzej Grygiel/UMWS

Finał Silver Silesia 2026

fot: Andrzej Grygiel/UMWS

Final silver silesia 2026 20 Final silver silesia 2026 21 Final silver silesia 2026 18

+18 Zobacz galerię

Final silver silesia 2026 19 Final silver silesia 2026 16

Galeria
(21 zdjęć)

Tysiące seniorów z całego województwa śląskiego wzięło udział w finale Silver Silesia 2026, który odbył się w środę, 9 września 2026 r., na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wydarzenie, będące podsumowaniem całorocznego cyklu działań na rzecz osób starszych, po raz kolejny potwierdziło, że seniorzy to jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych w regionie.

Silver Silesia to inicjatywa samorządu województwa śląskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz TVP3 Katowice. Na stadionie pojawili się członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowane grupy senioralne działające przy stowarzyszeniach i klubach, a także liczni samorządowcy i parlamentarzyści reprezentujący region. 

„Seniorzy to nasz skarb”

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, podczas otwarcia wydarzenia, podkreślił wyjątkową rolę seniorów w życiu społecznym i kulturalnym regionu.

– Aura nam dopisała, mamy prawdziwą złotą jesień, ta pogoda splata się z waszą pogodą ducha. I tak powinno być zawsze. Bo seniorzy to nasz skarb – są powiernikami śląskiej tradycji, unikalnej kultury oraz etosu pracy – mówił marszałek Saługa. 

Zwrócił uwagę, że śląskich seniorów wyróżnia szczególna aktywność społeczna i obywatelska.

– Seniorzy wykazują ogromną dynamikę działania. Angażują się w wolontariat, pracę organizacji pozarządowych oraz budowanie integracji międzypokoleniowej. Głos seniorów ma bezpośredni wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej. Śląscy seniorzy przełamują stereotypy, stawiając na nowoczesny samorozwój – dodał Wojciech Saługa.

Z kolei wojewoda śląski Marek Wójcik przypomniał o rządowym programie „Aktywni Seniorzy”, który wspiera samorządy w realizacji przedsięwzięć skierowanych do osób starszych.

– Seniorzy są ważni. Są ważni dla samorządu i są ważni dla rządu. Mamy przygotowany specjalny program Aktywni Seniorzy. Dzięki niemu wspieramy właśnie samorządy w realizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć – powiedział Marek Wójcik. Podkreślił, że to od aktywności lokalnych samorządowców zależy, jak skutecznie środki budżetowe przełożą się na konkretne oferty dla seniorów w gminach i miastach.

Wojewoda zwrócił również uwagę na potrzebę zmiany pokoleniowych nawyków. 

– Aktywność seniorów powinna być dziś wzorem dla młodszych pokoleń, które niestety są mocno zdominowane i uzależnione od technologii, wiecznego wpatrywania się w ekrany smartfonów – zaznaczył Marek Wójcik.

Zdrowie, integracja i śląskie smaki

Całodniowa impreza oferowała uczestnikom bogaty program kulturalny, zdrowotny i integracyjny. Na scenie wystąpiły zespoły założone przez seniorów, a wśród atrakcji nie zabrakło stoisk z poczęstunkiem. Stałym punktem wydarzenia była Strefa Seniora, w której prywatne firmy, instytucje i organizacje prezentowały produkty, usługi i inicjatywy stworzone z myślą o starszych osobach.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się Miasteczko Zdrowia, gdzie szpitale i placówki medyczne oferowały bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie. Jednym z najciekawszych momentów wydarzenia było wspólne „kulanie” klusek śląskich – marszałek Wojciech Saługa wziął udział w nim udział razem z gospodyniami z Bukowa, których kluski z sosem grzybowym z raciborskich lasów wygrały w maju ogólnopolski konkurs w Warszawie.

Powiązane tematy:

Silver Silesia wojciech saługa marek wójcik województwo śląskie

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Maszyniści zwolnią na przejazdach do 20 km/h. Będą opóźnienia pociągów

W związku ze środową katastrofą kolejową, w piątek maszyniści w całej Polsce zwolnią na przejazdach kolejowo-drogowych do bezpiecznej prędkości 20 km/h - zapowiedział w czwartek prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych (ZZM) Leszek Miętek. Możliwe będą duże opóźnienia na kolei - dodał.

Samorząd i region

Fortum zamyka kontraktację inwestycji za 121 mln zł w Zabrzu. Powstanie kocioł elektrodowy 55 MW i gigantyczny akumulator ciepła

Fortum sfinalizowało kontraktację kluczowych prac przy budowie kotła elektrodowego i akumulatora ciepła w Elektrociepłowni Zabrze. 7 września spółka podpisała ostatnią z umów – na zasilanie kotła i modernizację infrastruktury elektrycznej, zamykając tym samym przygotowania do realizacji inwestycji o wartości około 121 mln zł.

Samorząd i region

7 tys. zł dla najlepszych uczniów w Śląskiem. Ruszył nabór wniosków o stypendia

Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 7 tys. zł. Nabór wniosków w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – II edycja” trwa od 7 września do 9 października 2026 roku.

Samorząd i region

Samorządy pięciu województw i największych miast wspólnie domagają się gwarancji unijnego wsparcia po 2027 r.

Przedstawiciele regionów przejściowych i warszawskiego stołecznego – województw mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz Warszawy, Gdańska, Katowic, Poznania i Wrocławia – przyjęli wspólne stanowisko w sprawie przyszłych zasad finansowania polityki spójności UE. Samorządy chcą, by w perspektywie 2028–2034 nie zabrakło adekwatnych środków dla regionów, które statystycznie „awansują”, ale wciąż mają duże potrzeby inwestycyjne.