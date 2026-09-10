Tłumy seniorów na Stadionie Śląskim. Finał Silver Silesia 2026
Tysiące seniorów z całego województwa śląskiego wzięło udział w finale Silver Silesia 2026, który odbył się w środę, 9 września 2026 r., na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wydarzenie, będące podsumowaniem całorocznego cyklu działań na rzecz osób starszych, po raz kolejny potwierdziło, że seniorzy to jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych w regionie.
fot: Andrzej Grygiel/UMWS
Finał Silver Silesia 2026
fot: Andrzej Grygiel/UMWS
Tysiące seniorów z całego województwa śląskiego wzięło udział w finale Silver Silesia 2026, który odbył się w środę, 9 września 2026 r., na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wydarzenie, będące podsumowaniem całorocznego cyklu działań na rzecz osób starszych, po raz kolejny potwierdziło, że seniorzy to jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych w regionie.
Silver Silesia to inicjatywa samorządu województwa śląskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz TVP3 Katowice. Na stadionie pojawili się członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowane grupy senioralne działające przy stowarzyszeniach i klubach, a także liczni samorządowcy i parlamentarzyści reprezentujący region.
„Seniorzy to nasz skarb”
Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, podczas otwarcia wydarzenia, podkreślił wyjątkową rolę seniorów w życiu społecznym i kulturalnym regionu.
– Aura nam dopisała, mamy prawdziwą złotą jesień, ta pogoda splata się z waszą pogodą ducha. I tak powinno być zawsze. Bo seniorzy to nasz skarb – są powiernikami śląskiej tradycji, unikalnej kultury oraz etosu pracy – mówił marszałek Saługa.
Zwrócił uwagę, że śląskich seniorów wyróżnia szczególna aktywność społeczna i obywatelska.
– Seniorzy wykazują ogromną dynamikę działania. Angażują się w wolontariat, pracę organizacji pozarządowych oraz budowanie integracji międzypokoleniowej. Głos seniorów ma bezpośredni wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej. Śląscy seniorzy przełamują stereotypy, stawiając na nowoczesny samorozwój – dodał Wojciech Saługa.
Z kolei wojewoda śląski Marek Wójcik przypomniał o rządowym programie „Aktywni Seniorzy”, który wspiera samorządy w realizacji przedsięwzięć skierowanych do osób starszych.
– Seniorzy są ważni. Są ważni dla samorządu i są ważni dla rządu. Mamy przygotowany specjalny program Aktywni Seniorzy. Dzięki niemu wspieramy właśnie samorządy w realizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć – powiedział Marek Wójcik. Podkreślił, że to od aktywności lokalnych samorządowców zależy, jak skutecznie środki budżetowe przełożą się na konkretne oferty dla seniorów w gminach i miastach.
Wojewoda zwrócił również uwagę na potrzebę zmiany pokoleniowych nawyków.
– Aktywność seniorów powinna być dziś wzorem dla młodszych pokoleń, które niestety są mocno zdominowane i uzależnione od technologii, wiecznego wpatrywania się w ekrany smartfonów – zaznaczył Marek Wójcik.
Zdrowie, integracja i śląskie smaki
Całodniowa impreza oferowała uczestnikom bogaty program kulturalny, zdrowotny i integracyjny. Na scenie wystąpiły zespoły założone przez seniorów, a wśród atrakcji nie zabrakło stoisk z poczęstunkiem. Stałym punktem wydarzenia była Strefa Seniora, w której prywatne firmy, instytucje i organizacje prezentowały produkty, usługi i inicjatywy stworzone z myślą o starszych osobach.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się Miasteczko Zdrowia, gdzie szpitale i placówki medyczne oferowały bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie. Jednym z najciekawszych momentów wydarzenia było wspólne „kulanie” klusek śląskich – marszałek Wojciech Saługa wziął udział w nim udział razem z gospodyniami z Bukowa, których kluski z sosem grzybowym z raciborskich lasów wygrały w maju ogólnopolski konkurs w Warszawie.