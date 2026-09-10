Tłumy seniorów na Stadionie Śląskim. Finał Silver Silesia 2026

Tysiące seniorów z całego województwa śląskiego wzięło udział w finale Silver Silesia 2026, który odbył się w środę, 9 września 2026 r., na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wydarzenie, będące podsumowaniem całorocznego cyklu działań na rzecz osób starszych, po raz kolejny potwierdziło, że seniorzy to jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych w regionie.

Tysiące seniorów z całego województwa śląskiego wzięło udział w finale Silver Silesia 2026, który odbył się w środę, 9 września 2026 r., na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wydarzenie, będące podsumowaniem całorocznego cyklu działań na rzecz osób starszych, po raz kolejny potwierdziło, że seniorzy to jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych w regionie.

Silver Silesia to inicjatywa samorządu województwa śląskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz TVP3 Katowice. Na stadionie pojawili się członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowane grupy senioralne działające przy stowarzyszeniach i klubach, a także liczni samorządowcy i parlamentarzyści reprezentujący region.

„Seniorzy to nasz skarb”

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, podczas otwarcia wydarzenia, podkreślił wyjątkową rolę seniorów w życiu społecznym i kulturalnym regionu.

– Aura nam dopisała, mamy prawdziwą złotą jesień, ta pogoda splata się z waszą pogodą ducha. I tak powinno być zawsze. Bo seniorzy to nasz skarb – są powiernikami śląskiej tradycji, unikalnej kultury oraz etosu pracy – mówił marszałek Saługa.

Zwrócił uwagę, że śląskich seniorów wyróżnia szczególna aktywność społeczna i obywatelska.

– Seniorzy wykazują ogromną dynamikę działania. Angażują się w wolontariat, pracę organizacji pozarządowych oraz budowanie integracji międzypokoleniowej. Głos seniorów ma bezpośredni wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej. Śląscy seniorzy przełamują stereotypy, stawiając na nowoczesny samorozwój – dodał Wojciech Saługa.

Z kolei wojewoda śląski Marek Wójcik przypomniał o rządowym programie „Aktywni Seniorzy”, który wspiera samorządy w realizacji przedsięwzięć skierowanych do osób starszych.

– Seniorzy są ważni. Są ważni dla samorządu i są ważni dla rządu. Mamy przygotowany specjalny program Aktywni Seniorzy. Dzięki niemu wspieramy właśnie samorządy w realizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć – powiedział Marek Wójcik. Podkreślił, że to od aktywności lokalnych samorządowców zależy, jak skutecznie środki budżetowe przełożą się na konkretne oferty dla seniorów w gminach i miastach.

Wojewoda zwrócił również uwagę na potrzebę zmiany pokoleniowych nawyków.