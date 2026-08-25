Nowy termin ważności bonów za zwrot opakowań w ramach systemu kaucyjnego powinien wynieść minimum 3 miesiące - powiedziała we wtorek szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że jesienią powinien ukazać się wpis do wykazu prac rządu z projektem m.in. wydłużającym ważność bonu.

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Nowy termin ważności bonów za zwrot opakowań w ramach systemu kaucyjnego powinien wynieść minimum 3 miesiące - powiedziała we wtorek szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że jesienią powinien ukazać się wpis do wykazu prac rządu z projektem m.in. wydłużającym ważność bonu.

- Taki wniosek o wpis do wykazu prac rządu na pewno jesienią się pojawi, pracujemy nad ustawą - powiedziała Hennig-Kloska we wtorek w RMF FM, pytana o przedłużenie ważności bonów.

Jej zdaniem, nowy termin ważności bonów za zwrot opakowań powinien wynosić minimum kwartał.

- Trzy miesiące to jest takie wydaje się minimum, a nikomu nic by się nie stało jakby było nawet sześć miesięcy - powiedziała ministra.

Jak zaznaczyła, funkcjonują już zmodernizowane automaty, które umożliwiają zwrot kaucji blikiem lub na kartę.

- To jest najbardziej pożądany element rozwiązania problemu zwrotu kaucji - zaznaczyła szefowa MKiŚ.

Poinformowała, że prace nad zmianami w systemie kaucyjnym będą odbywać się łącznie i obejmować będą zarówno wydłużenie ważności bonów, jak i rozszerzenie systemu kaucyjnego o tzw. małpki.

- Pracujemy nad ustawą łącznie, (czyli) rozszerzającą system kaucyjny o ten element małego szkła niezwrotnego w postaci małpek i jeżeli chodzi o wydłużenie bonu - powiedział ministra.

Nie będzie konieczności wymiany 17,5 tysiąca butelkomatów

Zaznaczyła, że nie będzie konieczności wymiany 17,5 tysiąca butelkomatów, bo szkło pierwotnie miało być w systemie i dobrowolnie może do systemu wchodzić, więc większość punktów musiała być do tego dostosowana.

Pytana o spadające, ze względu na system kaucyjny, zyski firm działających m.in. przy zbiórce i selekcji odpadów, co może wpływać na wzrost tzw. opłaty śmieciowej, powiedziała, że docelowo to producenci będą finansować cały obieg zwrotu opakowań. Poinformowała jednocześnie, że regulujący to projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności finansowej producentów (ROP) jest "w zasadzie gotowy" i jesienią powinien trafić do parlamentu.

20 sierpnia MKiŚ poinformował, że od startu systemu kaucyjnego do końca lipca 2026 r. zebrano 3,2 mld opakowań. Szefowa resortu klimatu zapowiedziała, że planowane jest wydłużenie ważności bonów za zwrot opakowań wobec obecnego terminu min. 30 dni. Ponadto w czerwcu MKiŚ sygnalizował rozszerzenie systemu kaucyjnego o szkło jednorazowe.

Od 1 października 2025 r. duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., mają obowiązek odbierać puste opakowania ze znakiem kaucji i oddawać za nie kaucję klientom. Natomiast mniejsze sklepy pobierają kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku jest dobrowolne.