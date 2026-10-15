Transformacja od A do Z

TAURON Dystrybucja i WFOŚiGW w Opolu wspólnie dla rozwoju społeczności energetycznych

TAURON Dystrybucja oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisały porozumienie o współpracy w obszarze społeczności energetycznych. Celem inicjatywy jest wspieranie samorządów w rozwoju nowoczesnych rozwiązań energetycznych, zwiększających bezpieczeństwo energetyczne oraz wspierających transformację energetyczną regionu.  

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

15 października 2026, 09:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

TAURON Dystrybucja i WFOŚiGW w Opolu wspólnie dla rozwoju społeczności energetycznych

fot: Tauron

TAURON Dystrybucja oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisały porozumienie o współpracy w obszarze społeczności energetycznych. Celem inicjatywy jest wspieranie samorządów w rozwoju nowoczesnych rozwiązań energetycznych, zwiększających bezpieczeństwo energetyczne oraz wspierających transformację energetyczną regionu.  

Większe możliwości dla samorządów – współpraca ma wspierać jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane rozwojem społeczności energetycznych oraz efektywnym wykorzystaniem lokalnych źródeł energii. 

Wiedza i doświadczenie partnerów – TAURON Dystrybucja i WFOŚiGW będą współpracować przy inicjatywach edukacyjnych i informacyjnych dotyczących społeczności energetycznych. 

Lokalna energia bliżej mieszkańców – rozwój społeczności energetycznych może zwiększać autokonsumpcję energii, wspierać lokalne bilansowanie oraz budować większą odporność energetyczną gmin i lokalnych społeczności. 

Partnerstwo dla transformacji energetycznej 

Społeczności energetyczne stają się coraz ważniejszym elementem nowoczesnej energetyki. Pozwalają mieszkańcom, samorządom oraz lokalnym przedsiębiorcom aktywnie uczestniczyć w procesie wytwarzania i wykorzystywania energii, a jednocześnie mogą wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii oraz regionu. 

Porozumienie podpisane przez TAURON Dystrybucję i WFOŚiGW w Opolu ma stworzyć warunki do dalszego rozwoju tego typu inicjatyw w regionie oraz ułatwić samorządom dostęp do wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem społeczności energetycznych.  

 Społeczności energetyczne dają samorządom i mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w transformacji energetycznej. Dzięki współpracy z WFOŚiGW w Opolu chcemy wspierać rozwój lokalnych inicjatyw, które pozwalają efektywniej wykorzystywać wyprodukowaną energię, wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne i pomagają budować nowoczesną energetykę blisko ludzi - podkreśla Gabriela Szczepanik-Zdun, Kierowniczka Biura Obsługi Wytwórców i Społeczności Energetycznych TAURON Dystrybucji  

Kolejny krok w rozwoju energetyki obywatelskiej 

Podpisane porozumienie to kolejny etap działań TAURON Dystrybucji wspierających rozwój społeczności energetycznych w Polsce. Po inicjatywach realizowanych na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, gdzie obecnie z 16 gmin tworzy się 10 społeczności energetycznych, współpraca z WFOŚiGW w Opolu ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców i samorządów województwa opolskiego. 

Rozwój społeczności energetycznych to szansa na zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, lepsze wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz budowanie silnych partnerstw pomiędzy instytucjami i samorządami. Wierzymy, że wspólne działania przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom regionu” - mówi Aleksandra Drescher,  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu. 

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