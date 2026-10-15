Większe możliwości dla samorządów – współpraca ma wspierać jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane rozwojem społeczności energetycznych oraz efektywnym wykorzystaniem lokalnych źródeł energii.

Wiedza i doświadczenie partnerów – TAURON Dystrybucja i WFOŚiGW będą współpracować przy inicjatywach edukacyjnych i informacyjnych dotyczących społeczności energetycznych.

Społeczności energetyczne stają się coraz ważniejszym elementem nowoczesnej energetyki. Pozwalają mieszkańcom, samorządom oraz lokalnym przedsiębiorcom aktywnie uczestniczyć w procesie wytwarzania i wykorzystywania energii, a jednocześnie mogą wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii oraz regionu.

Lokalna energia bliżej mieszkańców – rozwój społeczności energetycznych może zwiększać autokonsumpcję energii, wspierać lokalne bilansowanie oraz budować większą odporność energetyczną gmin i lokalnych społeczności.

Porozumienie podpisane przez TAURON Dystrybucję i WFOŚiGW w Opolu ma stworzyć warunki do dalszego rozwoju tego typu inicjatyw w regionie oraz ułatwić samorządom dostęp do wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem społeczności energetycznych.

Społeczności energetyczne dają samorządom i mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w transformacji energetycznej. Dzięki współpracy z WFOŚiGW w Opolu chcemy wspierać rozwój lokalnych inicjatyw, które pozwalają efektywniej wykorzystywać wyprodukowaną energię, wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne i pomagają budować nowoczesną energetykę blisko ludzi - podkreśla Gabriela Szczepanik-Zdun, Kierowniczka Biura Obsługi Wytwórców i Społeczności Energetycznych TAURON Dystrybucji

Kolejny krok w rozwoju energetyki obywatelskiej

Podpisane porozumienie to kolejny etap działań TAURON Dystrybucji wspierających rozwój społeczności energetycznych w Polsce. Po inicjatywach realizowanych na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, gdzie obecnie z 16 gmin tworzy się 10 społeczności energetycznych, współpraca z WFOŚiGW w Opolu ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców i samorządów województwa opolskiego.