Szukasz pracy? Mamy złe informacje

Wrzesień był drugim z rzędu miesiącem, w którym zaobserwowano spadek liczby ogłoszonych ofert zatrudnienia - wynika z Barometru Ofert Pracy. Spadek nastąpił pomimo historycznie wysokiej liczby ofert w usługach.

Wrzesień był drugim z rzędu miesiącem, w którym zaobserwowano spadek liczby ogłoszonych ofert zatrudnienia - wynika z Barometru Ofert Pracy. Spadek nastąpił pomimo historycznie wysokiej liczby ofert w usługach.

We wrześniu spadł Barometr Ofert Pracy - wskaźnik zmian liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

To drugi z rzędu spadek wskaźnika po sierpniowym. Wcześniej przez cztery miesiące notowano wzrosty Barometru. Barometr Ofert Pracy wyniósł we wrześniu 2026 r. 253,9 pkt w porównaniu z 256,8 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik był również niższy, niż we wrześniu ub.r., gdy wyniósł 258 pkt.

"We wrześniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, więcej niż przed miesiącem wakatów ukazało się jedynie w woj. podkarpackim oraz lubuskim" - wskazali autorzy raportu BIEC.

Największa redukcja w Śląskiem

W pozostałych województwach odnotowano spadek liczby ogłoszonych ofert pracy, przy czym relatywnie największa redukcja wystąpiła w woj. śląskim, lubelskim oraz opolskim. W raporcie wskazano, że liczba ogłoszonych ofert o pracę we wrześniu wzrosła wyłącznie w usługach.

Jak podkreślili eksperci, w sektorze tym od początku roku obserwowane są wyraźne wzrosty liczby ogłoszeń, a we wrześniu przekroczyła ona nawet nieznacznie historyczne maksimum z maja 2022 r. Najwięcej nowych oferty zatrudnienia w usługach przybyło w branży medialnej, turystycznej oraz w logistyce.

Bardzo dobra sytuacja utrzymuje się również w spedycji. Liczba ogłaszanych ofert pracy w branży zdrowotnej oraz edukacyjnej oscyluje natomiast wokół stosunkowo wysokiego, choć mniejszego niż przed rokiem poziomu.

Jednocześnie analitycy BIEC podali, że w pozostałych szerokich grupach zawodów ubyło wakatów, przy czym relatywnie największa redukcja wystąpiła dla pracowników fizycznych, co stanowi kontynuację utrzymującej się od dwóch lat tendencji spadkowej.

"Dla absolwentów nauk ścisłych obecnie obserwujemy drobną korektę wzrostowej tendencji. Z kolei w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych od kilku miesięcy notujemy wyraźny spadek liczby wakatów" - wskazało BIEC.

Inżynierom nieco łatwiej

Wśród ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych, we wrześniu odnotowano więcej kategorii ofert, w których wakatów ubyło, niż takich, w których ich przybyło. Relatywnie najwięcej nowych ofert pracy w ciągu miesiąca ukazało się dla pracowników działów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jednostek badawczo-rozwojowych oraz dla inżynierów.

Największe spadki z kolei wystąpiły dla informatyków oraz pracowników branży budowlanej. W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń zatrudnienia ukazało się dla specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, grafików oraz w branży nieruchomości. Największe spadki liczby ofert wystąpiły natomiast w finansach oraz sprzedaży.

"Patrząc z dłuższej perspektywy niż tylko jeden miesiąc, w większości kategorii ofert z zakresu nauk społecznych liczba ogłoszeń o pracy albo nadal się kurczy, albo pozostaje bez istotnych zmian na stosunkowo niskim z perspektywy historycznej poziomie" - podkreślili analitycy BIEC.

W zawodach związanych z prawem odnotowali oni natomiast, z wyjątkiem ostatniego miesiąca, niewielkie ożywienie. Eksperci BIEC jako istotny czynnik wpływający na planowanie przez przedsiębiorców zatrudnienia wskazali utrzymującą się presję inflacyjną, która zwiększa niepewność m.in. co do ewentualnych podwyżek stóp procentowych i wzrostu kosztów finansowania inwestycji oraz obsługi zadłużenia.