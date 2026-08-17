Szukają prezesa i członka zarządu państwowego giganta

Rada nadzorcza spółki CPK rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz członka zarządu ds. nieruchomości i relacji z interesariuszami - poinformował w poniedziałek Port Polska. Termin składania zgłoszeń na stanowisko prezesa upływa 23 września, na członka zarządu - 4 września.

Rada nadzorcza spółki CPK rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz członka zarządu ds. nieruchomości i relacji z interesariuszami - poinformował w poniedziałek Port Polska. Termin składania zgłoszeń na stanowisko prezesa upływa 23 września, na członka zarządu - 4 września.

Pod koniec lipca odwołani zostali dotychczasowy prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki oraz członek zarządu Dariusz Kuś.

"Rada Nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna postępowania kwalifikacyjne na dwie funkcje w zarządzie. Spółka poszukuje doświadczonych menedżerów z kompetencjami odpowiadającymi skali i złożoności strategicznego programu inwestycyjnego Port Polska" - poinformował Port Polska w komunikacie.

Złożone projekty inwestycyjne

Jak przekazał, w postępowaniu na stanowisko prezesa jednym z kluczowych kryteriów będzie doświadczenie w zarządzaniu "złożonymi projektami inwestycyjnymi oraz kierowaniu wieloosobowym zarządem lub zespołem projektowym".

"Istotnym elementem jest doświadczenie w zarządzaniu portfelem budowlanych projektów inwestycyjnych, obejmujących wielobranżowe i wielkokubaturowe inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, biurowo-handlowe lub sportowe. Dodatkowymi atutami ocenianymi przez radę nadzorczą będą doświadczenie w realizacji projektów budowlanych w formule project finance oraz dyplom MBA. Termin składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym upływa 23 września 2026 r." - dodał Port Polska. Nieruchomości i relacje z interesariuszami

Z kolei od kandydata na członka zarządu ds. nieruchomości i relacji z interesariuszami rada nadzorcza oczekuje doświadczenia "w budowaniu relacji z interesariuszami na różnych etapach procesu inwestycyjnego, a także wiedzę z zakresu planistyki przestrzennej, rozwoju regionalnego i projektów inwestycyjnych". W ocenie rady istotna jest również znajomość procesów pozyskiwania i zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi pod inwestycje infrastrukturalne.

"Zakres tej funkcji łączy więc dwa obszary istotne dla realizacji programu Port Polska: kwestie nieruchomości niezbędnych do prowadzenia inwestycji oraz relacje z jej otoczeniem i interesariuszami" - wskazano w komunikacie Portu Polska

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 4 września 2026 r.

Rada Nadzorcza CPK 30 lipca odwołała z pełnionych funkcji prezesa zarządu Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, powierzono Marcinowi Michalskiemu z zarządu spółki.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią.