W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez w Tychach zakończono realizację dwóch kluczowych inwestycji: Oddziału Chemioterapii Jednodniowej z 20 stanowiskami terapeutycznymi oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z 49 miejscami opieki długoterminowej. Równolegle trwa projekt cyfryzacji placówki, a łączna wartość trzech przedsięwzięć wynosi 85 mln zł, z czego 78 proc. pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez w Tychach zakończono realizację dwóch kluczowych inwestycji: Oddziału Chemioterapii Jednodniowej z 20 stanowiskami terapeutycznymi oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z 49 miejscami opieki długoterminowej. Równolegle trwa projekt cyfryzacji placówki, a łączna wartość trzech przedsięwzięć wynosi 85 mln zł, z czego 78 proc. pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Zakończenie inwestycji to jeden z najważniejszych etapów modernizacji szpitala w ostatnich latach. Nowe jednostki mają zwiększyć dostępność leczenia onkologicznego oraz opieki długoterminowej dla mieszkańców Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i całego regionu.

Wsparcie z KPO

Dofinansowanie inwestycji w Tychach wyniosło 66 mln zł, co stanowi 78 proc. ich wartości. Wojewoda śląski Marek Wójcik stwierdził, że „bez środków z KPO, a także członkostwa Polski w Unii Europejskiej, realizacja takich przedsięwzięć nie byłaby możliwa”.

– Megrez jest ważnym szpitalem, kluczowym dla bezpieczeństwa pacjentów nie tylko w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim, ale również w całym regionie. Cieszę się, że placówka się rozwija i powstają w niej nowe oddziały. To kolejna inwestycja w infrastrukturę szpitalną oddawana w tym roku, zrealizowana dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy. KPO w istotny sposób wspiera modernizację szpitali, rozwój ich infrastruktury i poprawę funkcjonowania – ocenił Marek Wójcik.

Prezes szpitala Marta Malik podkreśliła, że celem było przede wszystkim zwiększenie dostępności leczenia onkologicznego oraz rozwoju opieki długoterminowej, na którą zapotrzebowanie wśród mieszkańców Tychów i regionu stale rośnie. Na trzy projekty pozyskano łącznie ponad 66 mln zł dofinansowania z KPO.

Nowy oddział chemioterapii

Oddział Chemioterapii Jednodniowej powstał w ramach szerszego projektu rozwoju diagnostyki i leczenia onkologicznego. Jego całkowita wartość wynosi ponad 42 mln zł, z czego ponad 37 mln zł stanowi dofinansowanie z KPO.

Oddział dysponuje 20 stanowiskami terapeutycznymi i został zaprojektowany tak, aby zapewnić pacjentom komfortowe warunki podczas regularnych cykli leczenia. Inwestycja obejmuje także rozbudowę zaplecza diagnostycznego, w tym zakup tomografu komputerowego, oraz modernizację Apteki Szpitalnej, w której przygotowywane będą leki cytostatyczne.

– W leczeniu onkologicznym ogromne znaczenie ma nie tylko dostęp do odpowiedniej terapii, ale także sprawna diagnostyka i właściwa organizacja całego procesu. Nowy oddział pozwoli nam przyjmować większą liczbę pacjentów i sprawniej prowadzić chemioterapię. Wiemy, że regularne cykle leczenia bywają dla pacjentów wymagające, dlatego zależy nam, aby zapewnić im jak największy komfort – podkreśliła dr n. med. Agata Kachel-Flis, ordynator Oddziału Chemioterapii Jednodniowej.

Projekt przewiduje również doposażenie Bloku Operacyjnego, m.in. w nowe stoły operacyjne, histeroskop, resektoskop, śródoperacyjny aparat RTG oraz aparat do znieczulenia. Nowy system monitorowania pacjentów otrzyma Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a Oddział Ginekologiczno-Położniczy – wysokiej klasy aparat USG.