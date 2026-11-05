Szpital Megrez w Tychach zakończył dwie kluczowe inwestycje. Chemioterapia i ZOL już działają
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez w Tychach zakończono realizację dwóch kluczowych inwestycji: Oddziału Chemioterapii Jednodniowej z 20 stanowiskami terapeutycznymi oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z 49 miejscami opieki długoterminowej. Równolegle trwa projekt cyfryzacji placówki, a łączna wartość trzech przedsięwzięć wynosi 85 mln zł, z czego 78 proc. pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
fot: ŚUW
Zakończono inwestycje w Szpitalu Megrez w Tychach
fot: ŚUW
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez w Tychach zakończono realizację dwóch kluczowych inwestycji: Oddziału Chemioterapii Jednodniowej z 20 stanowiskami terapeutycznymi oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z 49 miejscami opieki długoterminowej. Równolegle trwa projekt cyfryzacji placówki, a łączna wartość trzech przedsięwzięć wynosi 85 mln zł, z czego 78 proc. pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Zakończenie inwestycji to jeden z najważniejszych etapów modernizacji szpitala w ostatnich latach. Nowe jednostki mają zwiększyć dostępność leczenia onkologicznego oraz opieki długoterminowej dla mieszkańców Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i całego regionu.
Wsparcie z KPO
Dofinansowanie inwestycji w Tychach wyniosło 66 mln zł, co stanowi 78 proc. ich wartości. Wojewoda śląski Marek Wójcik stwierdził, że „bez środków z KPO, a także członkostwa Polski w Unii Europejskiej, realizacja takich przedsięwzięć nie byłaby możliwa”.
– Megrez jest ważnym szpitalem, kluczowym dla bezpieczeństwa pacjentów nie tylko w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim, ale również w całym regionie. Cieszę się, że placówka się rozwija i powstają w niej nowe oddziały. To kolejna inwestycja w infrastrukturę szpitalną oddawana w tym roku, zrealizowana dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy. KPO w istotny sposób wspiera modernizację szpitali, rozwój ich infrastruktury i poprawę funkcjonowania – ocenił Marek Wójcik.
Prezes szpitala Marta Malik podkreśliła, że celem było przede wszystkim zwiększenie dostępności leczenia onkologicznego oraz rozwoju opieki długoterminowej, na którą zapotrzebowanie wśród mieszkańców Tychów i regionu stale rośnie. Na trzy projekty pozyskano łącznie ponad 66 mln zł dofinansowania z KPO.
Nowy oddział chemioterapii
Oddział Chemioterapii Jednodniowej powstał w ramach szerszego projektu rozwoju diagnostyki i leczenia onkologicznego. Jego całkowita wartość wynosi ponad 42 mln zł, z czego ponad 37 mln zł stanowi dofinansowanie z KPO.
Oddział dysponuje 20 stanowiskami terapeutycznymi i został zaprojektowany tak, aby zapewnić pacjentom komfortowe warunki podczas regularnych cykli leczenia. Inwestycja obejmuje także rozbudowę zaplecza diagnostycznego, w tym zakup tomografu komputerowego, oraz modernizację Apteki Szpitalnej, w której przygotowywane będą leki cytostatyczne.
– W leczeniu onkologicznym ogromne znaczenie ma nie tylko dostęp do odpowiedniej terapii, ale także sprawna diagnostyka i właściwa organizacja całego procesu. Nowy oddział pozwoli nam przyjmować większą liczbę pacjentów i sprawniej prowadzić chemioterapię. Wiemy, że regularne cykle leczenia bywają dla pacjentów wymagające, dlatego zależy nam, aby zapewnić im jak największy komfort – podkreśliła dr n. med. Agata Kachel-Flis, ordynator Oddziału Chemioterapii Jednodniowej.
Projekt przewiduje również doposażenie Bloku Operacyjnego, m.in. w nowe stoły operacyjne, histeroskop, resektoskop, śródoperacyjny aparat RTG oraz aparat do znieczulenia. Nowy system monitorowania pacjentów otrzyma Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a Oddział Ginekologiczno-Położniczy – wysokiej klasy aparat USG.
– Dla mieszkańców ta inwestycja oznacza przede wszystkim większą dostępność leczenia i opieki blisko domu. To szczególnie ważne dla osób, które mierzą się z chorobą nowotworową oraz rodzin szukających profesjonalnego wsparcia w opiece nad przewlekle chorymi bliskimi – podkreślił prezydent Tychów Maciej Gramatyka.
49 miejsc w ZOL
Drugą zakończoną inwestycją jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który zapewni 49 miejsc dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki medycznej i pielęgnacyjnej. W jego ramach przebudowano trzy kondygnacje Pawilonu Zakaźnego, dostosowując przestrzeń do potrzeb osób przewlekle chorych.
Wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 31,8 mln zł, z czego 20 mln zł pochodzi z KPO. Nowe sale wyposażono m.in. w specjalistyczne łóżka, aparaty EKG, kardiomonitory oraz sprzęt ułatwiający poruszanie się, taki jak chodziki i balkoniki.
– Nasi pacjenci to osoby, które ze względu na stan zdrowia potrzebują systematycznej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, często przez wiele tygodni lub miesięcy. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wyposażenie i przestrzeń dostosowana do ich potrzeb – wyjaśniła dr n. med. Agnieszka Jabłeka, kierowniczka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
W ZOL przygotowano także sale fizjoterapii i terapii zajęciowej oraz gabinety lekarskie i zabiegowe.
– Zależy nam, aby rozwój opieki długoterminowej oznaczał nie tylko większą liczbę miejsc, ale również lepsze warunki leczenia i rehabilitacji. Takie zaplecze pozwoli zapewnić pacjentom kompleksową opiekę, łączącą leczenie i pielęgnację z rehabilitacją oraz wspieraniem ich samodzielności – podkreśliła prezes Marta Malik.
Inwestycja objęła również kompleksową termomodernizację budynku, montaż nowej windy, modernizację klatek schodowych, budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, drogę pożarową oraz zadaszoną strefę podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Powstał też nowy taras i zagospodarowano tereny zielone.
Cyfryzacja szpitala
Równolegle Szpital Megrez realizuje projekt cyfryzacji o wartości blisko 11 mln zł, z czego prawie 9 mln zł stanowi dofinansowanie z KPO. Obejmuje on digitalizację dokumentacji medycznej, modernizację systemów informatycznych i infrastruktury serwerowo-sieciowej oraz zakup nowego sprzętu komputerowego.
W projekcie przewidziano także rozwój systemu kopii zapasowych, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, wdrożenie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz szkolenia personelu. Zmiany mają usprawnić obieg informacji medycznych, zwiększyć bezpieczeństwo danych i poprawić organizację pracy szpitala.