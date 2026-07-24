Szok energetyczny nadal przyczynia się do wzrostu cen, choć jego skutki nie ujawniły się w pełni - poinformowała w czwartek prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. Jak dodała, dane inflacyjne wskazują na pewną poprawę w drugim kwartale.

Szok energetyczny nadal przyczynia się do wzrostu cen, choć jego skutki nie ujawniły się w pełni - poinformowała w czwartek prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. Jak dodała, dane inflacyjne wskazują na pewną poprawę w drugim kwartale.

- Szok energetyczny nadal przyczynia się do wzrostu cen. Firmy mają coraz wyższe koszty w pozyskiwaniu surowców, dlatego spodziewają się podniesienia cen sprzedaży. Chociaż inflacja bazowa pozostaje na umiarkowany poziomie, pełne skutki szoku energetycznego nie ujawniły się jeszcze w pełni. Wskaźniki płac i badania oczekiwań płacowych EBC nadal wskazują na umiarkowany wzrost płac w nadchodzących kwartałach - powiedziała Lagarde.

Szefowa EBC przekazała, że rosnąca wydajność pracy również przyczyniła się do ograniczenia wzrostu jednostkowych kosztów pracy.

- Oczekiwania inflacyjne w krótszym okresie utrzymują się na podwyższonych poziomach. Większość miar długoterminowych oczekiwań inflacyjnych utrzymuje się na poziomie około 2 proc., co sprzyja stabilizacji inflacji wokół celu w średnim okresie - oświadczyła.

Inflacja cen energii spadła w czerwcu

Lagarde zwróciła uwagę, że chociaż inflacja cen energii spadła w czerwcu, jej wzrost od początku konfliktu (wojny USA i Izraela z Iranem), a także jego wpływ na inflację cen żywności, towarów i usług, prawdopodobnie utrzyma inflację znacznie powyżej celu do pierwszej połowy 2027 r.

- Następnie inflacja powinna spaść, ponieważ oczekuje się spadku cen energii, a wzrost innych cen powinien być wolniejszy. Konflikt pozostaje jednak głównym źródłem niepewności. Dlatego uważnie monitorujemy skalę i trwałość wzrostu cen energii oraz jego wpływ na kształtowanie cen i płac, oczekiwania inflacyjne i ogólną dynamikę gospodarczą - dodała.

Szefowa EBC wskazała, że ostatnie dane inflacyjne wskazują na "pewną poprawę w II kw., chociaż wojna na Bliskim Wschodzie pozostaje źródłem niepewności".

- Dane ankietowe wskazują, że aktywność w sektorze usług częściowo odbiła po osłabieniu wobec rozpoczęcia szoku energetycznego. Usługi cyfrowe były na solidnym poziomie, w dużej mierze dzięki aktywności związanej z sektorem AI - przekazała.

Wzrost PKB pozostanie skromny

Według Lagarde "wskaźniki wyprzedzające wskazują, że wzrost PKB pozostanie skromny w krótkim okresie, wobec wpływu szoku energetycznego i powiązanych czynników niepewności".

- Będziemy bardzo wyczuleni na jakiekolwiek ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy. Wydaje się jasne dla wszystkich, że mamy do czynienia z efektami bezpośrednimi, a także pośrednimi, jeśli chodzi np. koszty transportu. Jednak na razie nie obserwujemy efektów drugiej rundy. Analizujemy możliwość występowania efektów drugiej rundy, ale nie widzimy ich - powiedziała na konferencji prezeska EBC.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego utrzymała w czwartek stopy procentowe bez zmian - depozytową na poziomie 2,25 proc., podstawowych operacji 2,40 proc., kredytu w banku centralnym 2,65 proc.

Lagarde poinformowała na konferencji, że niektórzy członkowie Rady zastanawiali się, czy podwyżka stóp procentowych nie byłaby zasadna.