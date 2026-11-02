Ponad 163 tys. zarejestrowanych użytkowników i 1,3 mln wykorzystanych zniżek, które przełożyły się na przeszło 29 mln zł oszczędności w portfelach mieszkańców. Tak prezentuje się bilans sześciu lat funkcjonowania Katowickiej Karty Mieszkańca. W najbliższym czasie program przejdzie technologiczną zmianę. Dotychczasowa aplikacja mobilna zostanie zastąpiona aplikacją wKato.app, która daje użytkownikom dodatkowe możliwości. Mieszkańcy korzystający dotychczas z cyfrowej wersji KKM mają czas do 30 listopada br. na przeniesienie swoich kont do nowej platformy.

Ponad 163 tys. zarejestrowanych użytkowników i 1,3 mln wykorzystanych zniżek, które przełożyły się na przeszło 29 mln zł oszczędności w portfelach mieszkańców. Tak prezentuje się bilans sześciu lat funkcjonowania Katowickiej Karty Mieszkańca. W najbliższym czasie program przejdzie technologiczną zmianę. Dotychczasowa aplikacja mobilna zostanie zastąpiona aplikacją wKato.app, która daje użytkownikom dodatkowe możliwości. Mieszkańcy korzystający dotychczas z cyfrowej wersji KKM mają czas do 30 listopada br. na przeniesienie swoich kont do nowej platformy.

Program „Katowicka Karta Mieszkańca” wystartował 1 września 2020 roku jako realizacja jednego z kluczowych zobowiązań wyborczych prezydenta Katowic Marcina Krupy. Od samego początku jego głównym celem było premiowanie osób, które są zameldowane w Katowicach i odprowadzają tu swój podatek dochodowy (PIT).

– Sześć lat funkcjonowania Katowickiej Karty Mieszkańca pokazało, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ten program. Katowiczanki i Katowiczanie skorzystali z ponad miliona zniżek, co przełożyło się na ponad 29 mln zł oszczędności z tytułu korzystania z tego programu. Miarą jego sukcesu jest również długa lista podmiotów oferujących swoje usługi w ramach KKM. To ponad 200 podmiotów niezależnych od miasta oraz 13 katowickich jednostek, takich jak MOSiR czy miejskie pływalnie - zaznacza Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Głównym założeniem programu jest premiowanie mieszkańców naszego miasta i osób, które odprowadzając w naszym mieście swój podatek PIT wpływają na rozwój Katowic. Przeniesienie KKM do wKato.app stanowi naturalny etap rozwoju programu. Dzięki tej zmianie, Katowicka Karta Mieszkańca w wersji cyfrowej znajdzie się w jednym miejscu z szeregiem przydatnych funkcji takich jak możliwość sprawdzenia terminu odbioru śmieci czy zajętości miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania – dodaje prezydent.

Przenosząc kartę wystarczy zresetować hasło w nowej aplikacji

Po sześciu latach funkcjonowania, dotychczasowa aplikacja mobilna obsługująca KKM będzie działała jedynie do 30 listopada br., ustępując miejsca nowej, zintegrowanej platformie miejskiej wKato.app.

Zasady przejścia są proste. Osoby korzystające dotąd z aplikacji w telefonie muszą pobrać wKato.app ze sklepu App Store lub Google Play i zalogować się adresem e-mail bądź numerem telefonu używanym dotychczas w KKM. Ważne jest to, że przy przenoszeniu karty ze starej aplikacji nie należy zakładać nowego konta, a jedynie poprzez reset hasła wejść do systemu. Konto KKM wraz ze wszystkimi uprawnieniami zostanie przeniesione automatycznie do systemu wKato.app. Dzięki temu nie będzie konieczności składania nowych wniosków czy wyrabiania kolejnych dokumentów.

Osoby korzystające wyłącznie z tradycyjnej, plastikowej wersji Katowickiej Karty Mieszkańca nie muszą podejmować żadnych działań. Dokument zachowuje pełną ważność i działa na dotychczasowych zasadach.

W przypadku trudności z przypomnieniem sobie danych do logowania, istnieje możliwość skorzystania z pomocy w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (stanowiska 13 i 14) w godzinach pracy urzędu. Ponadto wsparcie techniczne można uzyskać drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kontakt@wkato.app.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Aplikacja wKato.app została zaprojektowana jako kompleksowy, uniwersalny asystent miejski, który wykracza poza dotychczasową funkcję cyfrowej karty rabatowej. Mieszkańcy zyskają dostęp do kalendarza wydarzeń pozwalającego na bieżąco sprawdzać ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną miasta. Dostępny jest także moduł drogowy, w którym znajdą się aktualne komunikaty o utrudnieniach, planowanych remontach oraz zmianach w organizacji ruchu, a także moduł ITS pozwalający sprawdzić orientacyjny czas przejazdu na głównych trasach w mieście oraz zajętość miejsc parkingowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Udogodnienia obejmują także łatwy dostęp do harmonogramu wywozu odpadów, a także moduł Napraw Kato, który pozwala na szybkie zgłaszanie uszkodzeń infrastruktury miejskiej poprzez aplikację.

Szeroki wachlarz oferty KKM

W okresie od września 2020 do września 2026 roku mieszkańcy skorzystali ze zniżek 1 355 310 razy. Sam szósty rok działania programu przyniósł ponad 215 tys. transakcji, które przyniosły mieszkańcom Katowic prawie 6 mln zł oszczędności.

Liderami popularności pozostają miejskie pływalnie. Na Basenie Brynów udzielono ponad 490 tys. zniżek na kwotę przekraczającą 9 mln zł. Niesłabnącym, dużym zainteresowaniem cieszą się baseny Zadole i Burowiec, na których łącznie w czasie obowiązywania KKM udzielono prawie 650 tys. rabatów.

Posiadacze KKM kupią z 20% rabatem bilety na takie wydarzenia jak: Tauron Nowa Muzyka, OFF Festival, koncerty NOSPR czy spektakle Letnich Ogrodów Teatralnych. Zniżki obowiązują także na kortach tenisowych, siłowniach, w muzeach, parkach rozrywki oraz u licznych lokalnych przedsiębiorców.

Posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca w wieku 18–64 lat mogą również skorzystać z miejskiego programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie realizowanego na zlecenie Miasta Katowice przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach. Zapisy prowadzone są telefonicznie, a ze względu na ograniczoną liczbę zakontraktowanych świadczeń o udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie warto przypomnieć, że seniorzy w wieku 65+ oraz osoby niepełnoletnie mogą wykonać bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w lokalnych poradniach POZ i wyznaczonych aptekach.

Tysiące użytkowników

Zdecydowana większość użytkowników Katowickiej Karty Mieszkańca dokonała rejestracji za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Z dostępnych danych wynika, że na taki sposób korzystania z programu zdecydowało się 93 tys. osób. 14 871 wniosków złożono przez stronę internetową, a z tradycyjnej, plastikowej karty korzysta 55 024 użytkowników, dla których przeniesienie KKM do wKato.app nie wpłynie w żaden sposób, gdyż ich karty dalej będą aktywne.

Kto może korzystać z KKM i jak odnowić zniżki?

Katowicka Karta Mieszkańca wydawana jest bezterminowo, a same uprawnienia do zniżek przyznawane są na 2 lata. Kartę mogą otrzymać osoby zameldowane w Katowicach na zasadzie pobytu stałego lub czasowego, osoby rozliczające tu podatek PIT (oraz ich dzieci), studenci katowickich uczelni do 26. roku życia, a także wychowankowie i opiekunowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej.

Procedura przedłużania ważności uprawnień została maksymalnie uproszczona. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek na kolejne dwa lata następuje w sposób w pełni automatyczny. W pozostałych przypadkach, w celu odnowienia uprawnień, należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice. O konieczności podjęcia takiego działania, system przypomni z wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

Więcej informacji oraz pełną listę partnerów można znaleźć na stronie kkm.katowice.eu .





