Studenci poznają tajniki energetyki jądrowej

Ponad 70 studentów z uczelni technicznych i uniwersytetów z całej Polski uczestniczy w tegorocznej edycji Letniej szkoły energetyki jądrowej. Tematem przewodnim tygodniowych zajęć jest cykl paliwowy. W wydarzeniu biorą udział eksperci Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawiciele dostawców technologii jądrowych.

Ponad 70 studentów z uczelni technicznych i uniwersytetów z całej Polski uczestniczy w tegorocznej edycji Letniej szkoły energetyki jądrowej. Tematem przewodnim tygodniowych zajęć jest cykl paliwowy. W wydarzeniu biorą udział eksperci Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawiciele dostawców technologii jądrowych.

Szansa na karierę w rozwijającej się branży

Letnia szkoła energetyki jądrowej odbywa się od 3 do 7 sierpnia w Warszawie. W zajęciach uczestniczą studenci m.in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik: Śląskiej, Gdańskiej, Wrocławskiej i Poznańskiej.

Podczas otwarcia wydarzenia wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki Paweł Pytlarczyk podkreślał, że dla studentów jest to szczególny moment na zdobywanie wiedzy i przygotowanie do przyszłej pracy w sektorze jądrowym.

– Polska przechodzi przez kolejne etapy w realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Wy – studenci – macie okazję rozpocząć karierę zawodową na etapie tworzenia się branży jądrowej w Polsce, która daje duże szanse na rozwój zawodowy – wskazał wiceprezes PAA.

PAA ocenia dokumentację pierwszej elektrowni

Jednym z tematów omawianych podczas szkoły jest rola Państwowej Agencji Atomistyki w systemie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Znaczenie tej instytucji rośnie wraz z postępem prac nad budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Pod koniec marca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała prezesowi PAA wniosek o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej. Eksperci polskiego dozoru jądrowego analizują dokumentację obejmującą dziesiątki tysięcy stron. Ich zadaniem jest ocena, czy projekt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki będzie pełnić ważną funkcję również na kolejnych etapach inwestycji. Jak zaznaczył Paweł Pytlarczyk, praca w PAA nie ogranicza się do analizy dokumentów.

– To również kontrole w miejscu budowy, a potem podczas rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowej, a także kontrole u dostawców kluczowych komponentów – podkreślił wiceprezes agencji.

Wykład o cyklu paliwowym

Jeden z pierwszych wykładów tegorocznej edycji wygłosił Marcin Dąbrowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego w PAA. Przedstawił główne zadania polskiego dozoru jądrowego oraz rolę agencji w cyklu paliwowym.

Prezes PAA wydaje zezwolenia na działalność obiektów jądrowych, w tym elektrowni jądrowych. Inspektorzy agencji nadzorują również modernizacje takich obiektów oraz zatwierdzają plany szkolenia ich kadr. Do kompetencji PAA należy także wydawanie zezwoleń na działalność składowisk odpadów promieniotwórczych i regularna kontrola obiektów jądrowych.

Eksperci z Polski i zagranicy

Wśród wykładowców znaleźli się eksperci z Politechniki Warszawskiej, a także przedstawiciele dostawców technologii reaktorów jądrowych z Francji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu uczestnicy mogą zapoznać się zarówno z teoretycznymi podstawami energetyki jądrowej, jak i praktycznymi aspektami funkcjonowania sektora.

Letnią szkołę energetyki jądrowej organizuje Ministerstwo Energii we współpracy z polskimi uczelniami. Zajęcia teoretyczne odbywają się w gmachu Politechniki Warszawskiej. Ostatnim punktem programu będzie wizyta w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

Osoby zainteresowane pracą w Państwowej Agencji Atomistyki mogą sprawdzić aktualne oferty zatrudnienia na stronie Kariera w PAA.