Strona polska jest gotowa podpisać do końca roku umowę z amerykańskim wykonawcą pierwszej w kraju elektrowni jądrowej, jeśli zostaną spełnione warunki korzystne dla polskiego przemysłu - powiedział w piątek minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że prawem właściwym umowy będzie prawo polskie.

Strona polska jest gotowa podpisać do końca roku umowę z amerykańskim wykonawcą pierwszej w kraju elektrowni jądrowej, jeśli zostaną spełnione warunki korzystne dla polskiego przemysłu - powiedział w piątek minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że prawem właściwym umowy będzie prawo polskie.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe 23 września poinformowała o porozumieniu w negocjacjach z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel w sprawie głównych warunków handlowych dot. umowy na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak wskazała PEJ, strony prowadzące negocjacje są zdeterminowane do ich zakończenia do końca roku.

Szef resortu energii był w rozmowie z TVN24 pytany o szanse na realizację tych planów. - Przede wszystkim chcemy stawiać twarde warunki, dobre dla polskiego przemysłu. Jeżeli one zostaną spełnione, to do końca roku jesteśmy w stanie tę umowę podpisać - zapowiedział Motyka.

Wśród istotnych czynników wymienił koszty energii, udział polskiego kapitału oraz partnerskie zaangażowanie ze strony amerykańskiej. Minister energii dodał, że w ramach negocjacji m.in. “udało się przeforsować“, aby prawem właściwym umowy między PEJ a konsorcjum było prawo polskie.

Na początku września pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i wiceminister energii Wojciech Wrochna informował, że poddanie umowy prawu polskiemu jest jedną z pozostałych do uzgodnienia z Amerykanami kwestii. Chodzi o umowę na generalną realizację inwestycji (EPC - engineering, procurement, and construction contract). Obecnie współpraca pomiędzy PEJ a konsorcjum odbywa się na podstawie umowy pomostowej (EDA - engineering development agreement), podpisanej w kwietniu 2025 r., po zakończeniu obowiązywania umowy na usługi projektowe.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r. W sierpniu br. PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę elektrowni w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo na Pomorzu.

Obecnie trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki. “Inwestor pracuje równolegle nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę, o które planuje zawnioskować w przyszłym roku“ - zapowiedziała spółka.