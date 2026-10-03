Orlen otworzył kolejną stację wodorową
Orlen uruchomił sprzedaż wodoru w Gorzowie Wielkopolskim. Nowy obiekt przy al. 11 Listopada 148 to już ósma ogólnodostępna stacja wodorowa koncernu w Polsce. Działa przez całą dobę i obsługuje samochody osobowe, autobusy oraz pojazdy ciężarowe. Inwestycja wzmacnia dostępność wodoru w zachodniej Polsce i wspiera rozwój niskoemisyjnego transportu.
fot: Orlen
To ósma ogólnodostępna stacja wodorowa Orlenu w Polsce
fot: Orlen
Orlen uruchomił sprzedaż wodoru w Gorzowie Wielkopolskim. Nowy obiekt przy al. 11 Listopada 148 to już ósma ogólnodostępna stacja wodorowa koncernu w Polsce. Działa przez całą dobę i obsługuje samochody osobowe, autobusy oraz pojazdy ciężarowe. Inwestycja wzmacnia dostępność wodoru w zachodniej Polsce i wspiera rozwój niskoemisyjnego transportu.
– Wodór zyskuje coraz większe znaczenie w transporcie, dlatego systematycznie rozwijamy infrastrukturę, która pozwala wykorzystywać jego potencjał w różnych segmentach rynku. Uruchomienie stacji w Gorzowie Wielkopolskim to kolejny krok w rozbudowie ogólnodostępnej sieci Orlenu ważny punkt na jej mapie. Zastosowane tutaj rozwiązania umożliwiają jednoczesne tankowanie każdego rodzaju pojazdu, zwiększając funkcjonalność stacji i jej dostępność dla użytkowników. Równolegle przygotowujemy kolejne lokalizacje, które w przyszłości rozszerzą wodorową sieć Orlenu o następne miasta i najważniejsze szlaki komunikacyjne w kraju – mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor wykonawczy ds. biopaliw i wodoru.