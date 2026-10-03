Energetyka

Orlen otworzył kolejną stację wodorową

Orlen uruchomił sprzedaż wodoru w Gorzowie Wielkopolskim. Nowy obiekt przy al. 11 Listopada 148 to już ósma ogólnodostępna stacja wodorowa koncernu w Polsce. Działa przez całą dobę i obsługuje samochody osobowe, autobusy oraz pojazdy ciężarowe. Inwestycja wzmacnia dostępność wodoru w zachodniej Polsce i wspiera rozwój niskoemisyjnego transportu.

Monika Krezel

Monika Krężel

3 października 2026, 10:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

To ósma ogólnodostępna stacja wodorowa Orlenu w Polsce

fot: Orlen

Orlen uruchomił sprzedaż wodoru w Gorzowie Wielkopolskim. Nowy obiekt przy al. 11 Listopada 148 to już ósma ogólnodostępna stacja wodorowa koncernu w Polsce. Działa przez całą dobę i obsługuje samochody osobowe, autobusy oraz pojazdy ciężarowe. Inwestycja wzmacnia dostępność wodoru w zachodniej Polsce i wspiera rozwój niskoemisyjnego transportu.

– Wodór zyskuje coraz większe znaczenie w transporcie, dlatego systematycznie rozwijamy infrastrukturę, która pozwala wykorzystywać jego potencjał w różnych segmentach rynku. Uruchomienie stacji w Gorzowie Wielkopolskim to kolejny krok w rozbudowie ogólnodostępnej sieci Orlenu ważny punkt na jej mapie. Zastosowane tutaj rozwiązania umożliwiają jednoczesne tankowanie każdego rodzaju pojazdu, zwiększając funkcjonalność stacji i jej dostępność dla użytkowników. Równolegle przygotowujemy kolejne lokalizacje, które w przyszłości rozszerzą wodorową sieć Orlenu o następne miasta i najważniejsze szlaki komunikacyjne w kraju – mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor wykonawczy ds. biopaliw i wodoru.
 
Stacja wodorowa w Gorzowie Wielkopolskim powstała na terenie istniejącej stacji Orlenu przy al. 11 Listopada 148. Jest dostępna dla klientów przez całą dobę. To obiekt przygotowany zarówno do obsługi transportu indywidualnego, jak i publicznego oraz ciężkiego.
 
Kierowcy samochodów osobowych mogą tankować wodór pod ciśnieniem 700 barów. Dla autobusów i pojazdów ciężkich przeznaczono instalację o ciśnieniu 350 barów. Tankowanie samochodu osobowego zajmuje do 5 minut. W przypadku autobusu lub pojazdu ciężarowego proces trwa do 15 minut. Stacja może w ciągu doby obsłużyć około 30 samochodów osobowych oraz 10 autobusów. Wodór do gorzowskiego obiektu jest dostarczany z hubu wodorowego we Włocławku.
 
Stacja w Gorzowie Wielkopolskim powstała w ramach drugiego etapu projektu „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland", współfinansowanego przez Unię Europejską z programu „Connecting Europe Facility – Alternative Fuels Infrastructure Facility" (CEF AFIF).
 
To ósma ogólnodostępna stacja wodorowa Orlenu w Polsce. Wcześniej koncern uruchomił takie obiekty w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Włocławku, Pile, Płocku i Gdyni. Orlen przygotowuje kolejne lokalizacje, m.in. w Warszawie, Krakowie i Bielsku-Białej, a w ramach III etapu projektu „Clean Cities" prowadzi także prace związane z budową stacji m.in. w Gdańsku, Szczecinie, Rzeszowie i Łodzi.

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