Projekt Strategii Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. autorstwa Ministerstwa Energii zakłada do 52,2 proc. udziału OZE w ciepłownictwie systemowym, do 576 GWh pojemności magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych i do 100 proc. ciepła systemowego ze źródeł nisko i bezemisyjnych - podał resort.

Projekt Strategii Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. autorstwa Ministerstwa Energii zakłada do 52,2 proc. udziału OZE w ciepłownictwie systemowym, do 576 GWh pojemności magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych i do 100 proc. ciepła systemowego ze źródeł nisko i bezemisyjnych - podał resort.

W Ministerstwie Energi wyliczają, że zakładane nakłady inwestycyjne do 2040 roku mają sięgnąć 197-231 mld zł.

- Nowa strategia po raz pierwszy wyznacza kompleksowy kierunek rozwoju ciepłownictwa systemowego, tworząc ramy dla jego modernizacji, zwiększenia efektywności i wzmocnienia konkurencyjności"- poinformował w piątek resort energii w informacji prasowej.

Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r.

Dodał, że Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. opiera się na siedmiu filarach transformacji: zapewnieniu stabilnych cen ciepła i bezpieczeństwa dostaw; rozwoju źródeł nisko- i bezemisyjnych; integracji ciepłownictwa z elektroenergetyką; rozwoju magazynowania ciepła; wykorzystaniu ciepła odpadowego; budowie przewidywalnych ram regulacyjnych i wzmocnieniu lokalnego planowania energetycznego.

Jak zaznacza resort, do realizacji tych celów służą 32 konkretne działania wspierające transformację sektora - od zmian regulacyjnych i instrumentów finansowania inwestycji, poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, po działania edukacyjne i budowanie świadomości energetycznej społeczeństwa.

Strategia zakłada przebudowę modelu wytwarzania i dystrybucji ciepła w oparciu o pięć filarów technologicznych, m.in. rozwój lokalnych źródeł dostosowanych do warunków poszczególnych regionów z coraz większą rolą dla wysokosprawnej kogeneracji gazowej docelowo wykorzystującą gazy odnawialne, źródła biomasowe, geotermalne oraz kolektory słoneczne.

Kolejne filary to integracja z elektroenergetyką dzięki technologiom Power-to-Heat, takimi jak pompy ciepła i kotły elektryczne.

- Dzięki zastosowaniu kotłów elektrycznych, możliwe będzie efektywne wykorzystanie nadwyżek energii z odnawialnych źródeł. To rozwiązanie zwiększy elastyczność całego systemu energetycznego i pozwoli lepiej wykorzystywać zieloną energię elektryczną produkowaną w Polsce - napisano.

Pozostałe filary technologiczne strategii proponowanej przez ME to magazynowanie ciepła, szerokie wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego pochodzącego z przemysłu, instalacji komunalnych, oczyszczalni ścieków czy centrów danych oraz cyfryzacja i inteligentne zarządzanie, tj. cyfrowe systemy monitorowania i sterowania, automatyzacja procesów oraz rozwój cyberbezpieczeństwa, które pozwolą skuteczniej zarządzać produkcją, magazynowaniem i dystrybucją ciepła, ograniczając straty i zwiększając niezawodność dostaw.

Strategia wskazuje skalę możliwych zmian w zależności od warunków rynkowych i tempa wdrażania technologii.