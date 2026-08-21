Energetyka

Stacje LNG będą mogły udostępniać stanowiska do samodzielnego tankowania

Stacje tankowania skroplonego gazu ziemnego będą mogły udostępniać stanowiska samoobsługowe - przewiduje opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Ministra Energii. W ocenie resortu, ma to przyczynić się do rozwoju rynku tego paliwa.

Pap

21 sierpnia 2026, 10:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Nowe rozwiązania mają się przyczynić się do rozwoju rynku tego paliwa

fot: Orlen

Stacje tankowania skroplonego gazu ziemnego będą mogły udostępniać stanowiska samoobsługowe - przewiduje opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Ministra Energii. W ocenie resortu, ma to przyczynić się do rozwoju rynku tego paliwa.

W ocenie skutków regulacji (OSR) resort poinformował, że projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego jest odpowiedzią na przedstawiony przez branżę paliwową postulat umożliwienia klientom stacji samodzielnego tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Jak zauważono, rozwiązanie to funkcjonuje w wielu krajach. W ocenie resortu, brak możliwości tankowania LNG przez osoby nieposiadające uprawnień ogranicza rozwój rynku gazu ziemnego w transporcie.

Resort zwrócił uwagę, że obowiązujące rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego nie określa szczegółowych warunków i wymagań dotyczących samoobsługowych punktów tankowania LNG. Dlatego wprowadzenie w obecnych warunkach możliwości samoobsługowego tankowania tego paliwa może być obciążone “ryzykiem zachowania zbyt małych środków bezpieczeństwa“.

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie dodatkowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego, które utworzą punkty przeznaczone do samodzielnego tankowania LNG. M.in. mają one być tak usytuowane, aby mógł je obserwować personel stacji. Projekt przewiduje też wymóg wyposażenia takiego stanowiska w zautomatyzowany system kontroli bezpieczeństwa i czytelne instrukcje obsługi.

W ocenie Ministerstwa Energii zmiany przyczynią się m.in. “do rozwoju gazomobilności w Polsce przez możliwość otwarcia stacji przez całą dobę“.

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