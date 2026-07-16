Górnictwo

Stabilnie, ale bez dużego optymizmu. Nowe wyniki kluczowej spółki

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała wyniki za II kwartał bieżącego roku.

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Opracował: Robert Passia

16 lipca 2026, 09:20

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Kopalnia Budryk. Są nowe wyniki JSW.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała wyniki za II kwartał bieżącego roku.

Produkcja węgla przez JSW utrzymuje się na stabilnym poziomie. Spółka wyprodukowała w II kwartale bieżącego roku 3,23 mln ton. To spadek o 0,3 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału oraz o 3,4 proc. do roku. W sumie zrealizowano 48,6 proc. rocznego planu produkcji węgla

Niewielkie pozytywne sygnały

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła 2,97 mln ton. To wzrost o 1,1 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału, ale też spadek o 0,9 proc. porównując rok do roku. Sprzedano 2,76 mln ton węgla koksowego, co było spadkiem o 0,8 proc. kwartał do kwartału i o 2 proc. rok do roku. Warto jednak odnotować, że sprzedaż węgla energetycznego zewnętrznym odbiorcom wyraźnie wzrosła. W ciągu kwartały wzrosła o 23,3 proc. i osiągnęła poziom ok. 0,56 mln ton.

Pozytywnym sygnałem dla JSW jest średnia cena sprzedaży węgla koksowego odbiorcom zewnętrznym, która wyniosła 767,40 zł za tonę. To wzrost o 6,2 proc. względem poprzedniego kwartału i o 12,4 proc. rok do roku. 

W Europie bez zmian

Ceny na rynkach globalnych rosły z powodu wyższych kosztów surowców, do czego przyczyniło się np. ograniczenie podaży w Chinach. Powinno to mieć pozytywny wpływ na przychody segmentu koksowego. Wciąż nie widać jednak ożywienia na europejskim rynku stali. Dzieje się tak mimo pełnego wdrożenia mechanizmu CBAM, czyli unijnego cła węglowego mającego chronić europejski przemysł.

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