Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na budowę nowego torowiska w ciągu ul. 11 Listopada w Sosnowcu. Inwestycja pozwoli domknąć tramwajowy ring, łącząc trasy od strony Klimontowa i Zagórza z linią prowadzącą od Dańdówki. Na realizację zadania spółka pozyskała 52,1 mln zł dofinansowania unijnego.

Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na budowę nowego torowiska w ciągu ul. 11 Listopada w Sosnowcu. Inwestycja pozwoli domknąć tramwajowy ring, łącząc trasy od strony Klimontowa i Zagórza z linią prowadzącą od Dańdówki. Na realizację zadania spółka pozyskała 52,1 mln zł dofinansowania unijnego.

Co obejmie inwestycja?

Przedmiotem postępowania jest zadanie „Budowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu w ul. 11 Listopada na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do skrzyżowania ul. 11 Listopada i Generała Władysława Andersa”. Łącznie inwestycja obejmuje około 3,5 km toru.

W ramach prac powstanie wydzielone dwutorowe torowisko wraz z odwodnieniem, siecią trakcyjną i infrastrukturą zasilającą. Zaplanowano także budowę nowej podstacji trakcyjnej oraz nowoczesnej infrastruktury przystankowej.

Przebudowany zostanie również istniejący odcinek linii oraz infrastruktura podziemna: kanalizacja deszczowa, sieci energetyczna, gazowa, wodociągowa i teletechniczna. Inwestycja przewiduje ponadto przebudowę chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

Nowe rondo przy Hubala

Ważną zmianą dla kierowców będzie przebudowa ul. 11 Listopada. W rejonie skrzyżowania z ul. Majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala powstanie rondo, które zastąpi obecne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Projekt uwzględnia też zapewnienie obsługi komunikacyjnej przyległych nieruchomości. Inwestycja ma więc zmienić nie tylko układ tramwajowy, ale również cały fragment miejskiej infrastruktury drogowej.

Ring połączy dzielnice

Nowa trasa pozwoli połączyć funkcjonujące odcinki sieci tramwajowej i stworzyć spójny układ torowy wokół ważnych dzielnic Sosnowca. Dzięki temu będą możliwe nowe rozwiązania w organizacji komunikacji, a pasażerowie zyskają wygodniejsze połączenia.

– Sosnowiecki ring to inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat. Dzięki niej stworzymy nowe możliwości komunikacyjne dla całego miasta, połączymy istniejące linie i otworzymy drogę do dalszego rozwoju transportu tramwajowego. Odblokowane środki europejskie zaczynamy przekładać na rzeczywiste inwestycje, których efekty odczują mieszkańcy naszej Metropolii – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes zarządu Tramwajów Śląskich S.A.

– To bardzo dobra wiadomość, na którą w Sosnowcu czekaliśmy. Cieszę się, że Tramwaje Śląskie, tak jak obiecały, szybko ogłosiły ponowne postępowanie. Liczę na duże zainteresowanie wykonawców realizacją chyba pierwszego w Polsce ringu tramwajowego – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Unijne pieniądze odblokowane

Ogłoszenie przetargu jest możliwe po odblokowaniu we wrześniu 2026 roku 287 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Środki te otworzyły drogę do realizacji sosnowieckiej inwestycji oraz projektu „Tramwaj na Południe” w Katowicach.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Etap III”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

24 miesiące na budowę

Zgodnie z założeniami postępowania wyłoniony wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na realizację inwestycji.

Przetarg ma strategiczne znaczenie dla Sosnowca – po jego rozstrzygnięciu miasto zbliży się do realizacji jednej z najważniejszych od lat inwestycji tramwajowych, która ma domknąć ring i poprawić dostępność komunikacyjną Klimontowa, Zagórza i Dańdówki.