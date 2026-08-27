Śląskie przygotowuje się do krajowego treningu reagowania. W regionie blisko 100 spotkań w ramach Akademii OLiOC
W najbliższą sobotę, 29 sierpnia 2026 r., w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze organizowany przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). W województwie śląskim zaplanowano około 100 spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
fot: ŚUW
Krajowy trening reagowania Akademii OLiOC w województwie śląskim
fot: ŚUW
W najbliższą sobotę, 29 sierpnia 2026 r., w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze organizowany przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). W województwie śląskim zaplanowano około 100 spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
Centralne wydarzenie w Katowicach w ramach Festiwalu Ratowania Życia
Głównym punktem treningu w województwie śląskim będzie wydarzenie na Rynku w Katowicach, które odbędzie się 29 sierpnia w godzinach 11.00–14.00 w ramach III Festiwalu Ratowania Życia. To właśnie tam mieszkańcy regionu będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez służby ratownicze.
Kto prowadzi szkolenia i czego nauczą mieszkańców?
Podczas około 100 spotkań w całym województwie śląskim strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji pozarządowych będą uczyć, jak właściwie reagować w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych.
– W naszym województwie odbędzie się około 100 spotkań. W ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie OSP, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża i innych organizacji pozarządowych będą uczyć, jak właściwie reagować w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. To kolejne wydarzenie w ramach Akademii OLiOC, rozwijające działania prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – powiedział Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
Prosty schemat postępowania w sytuacji zagrożenia
Podczas krajowego treningu reagowania uczestnicy poznają prosty schemat postępowania, który pomoże skutecznie i spokojnie reagować w sytuacji zagrożenia. Program szkoleń obejmuje trzy kluczowe elementy:
- Rozpoznaj sygnał alarmowy – nauka odróżniania dźwięku ogłoszenia alarmu od jego odwołania oraz rozróżniania sygnałów alarmowych dla ludności od sygnałów wykorzystywanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Sprawdź komunikat w oficjalnym źródle – poznawanie wiarygodnych kanałów informacji, m.in. Alertu RCB, Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), oficjalnych serwisów i profili administracji oraz komunikatów służb, a także nauka rozpoznawania dezinformacji i fałszywych ostrzeżeń.
- Ustal sposób postępowania i sprawdź miejsce schronienia – postępowanie zgodnie z zaleceniami służb, wyszukiwanie informacji o najbliższym miejscu schronienia (m.in. za pomocą dedykowanej aplikacji „Gdzie się ukryć”) oraz zasady przygotowania plecaka ewakuacyjnego na wypadek nagłej potrzeby.
Plecak ewakuacyjny – co warto wiedzieć?
Integralną częścią ćwiczeń będzie omówienie podstawowego wyposażenia plecaka ewakuacyjnego, dopasowania jego zawartości do wieku, stanu zdrowia i potrzeb rodziny, a także najczęstszych błędów popełnianych podczas jego kompletowania. To praktyczna wiedza, która może okazać się kluczowa w rzeczywistej sytuacji kryzysowej.
Ogólnopolski program edukacyjny MSWiA
Krajowy trening reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od początku 2026 roku w działaniach Akademii OLiOC uczestniczyło już blisko 290 tysięcy osób w całej Polsce.
Wydarzenie 29 sierpnia stanowi ważny element budowania świadomości i gotowości społeczeństwa na różne sytuacje zagrożenia, a zaangażowanie blisko 100 punktów szkoleniowych w samym tylko województwie śląskim świadczy o dużej skali tych działań edukacyjnych.
Lista punktów w województwie śląskim:
https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/29-sierpnia-krajowy-trening-reagowania-akademii-olioc