W najbliższą sobotę, 29 sierpnia 2026 r., w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze organizowany przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). W województwie śląskim zaplanowano około 100 spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

W najbliższą sobotę, 29 sierpnia 2026 r., w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze organizowany przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). W województwie śląskim zaplanowano około 100 spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Centralne wydarzenie w Katowicach w ramach Festiwalu Ratowania Życia

Głównym punktem treningu w województwie śląskim będzie wydarzenie na Rynku w Katowicach, które odbędzie się 29 sierpnia w godzinach 11.00–14.00 w ramach III Festiwalu Ratowania Życia. To właśnie tam mieszkańcy regionu będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez służby ratownicze.

Kto prowadzi szkolenia i czego nauczą mieszkańców?

Podczas około 100 spotkań w całym województwie śląskim strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji pozarządowych będą uczyć, jak właściwie reagować w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych.

– W naszym województwie odbędzie się około 100 spotkań. W ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie OSP, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża i innych organizacji pozarządowych będą uczyć, jak właściwie reagować w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. To kolejne wydarzenie w ramach Akademii OLiOC, rozwijające działania prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – powiedział Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

Prosty schemat postępowania w sytuacji zagrożenia

Podczas krajowego treningu reagowania uczestnicy poznają prosty schemat postępowania, który pomoże skutecznie i spokojnie reagować w sytuacji zagrożenia. Program szkoleń obejmuje trzy kluczowe elementy: