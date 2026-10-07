Kraj i Świat

Skarbówka sprzedaje atrakcyjne nieruchomości w Katowicach

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wystawiła na licytację działki i budynki położone w Katowicach przy al. Roździeńskiego 201. Nieruchomość kojarzona jest głównie z początkami handlu wielkopowierzchniowego w mieście. Wartość przedmiotu sprzedaży to ponad 120 mln zł, ale na licytacji cena wywołania będzie niższa o 30 mln zł.

Monika Krezel

Monika Krężel

7 października 2026, 09:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KAS

Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości wynosi 123,14 mln zł

fot: KAS

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wystawiła na licytację działki i budynki położone w Katowicach przy al. Roździeńskiego 201. Nieruchomość kojarzona jest głównie z początkami handlu wielkopowierzchniowego w mieście. Wartość przedmiotu sprzedaży to ponad 120 mln zł, ale na licytacji cena wywołania będzie niższa o 30 mln zł.

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach wystawił na licytację nieruchomość o wartości ponad 120 mln zł. Do kupienia są działki i budynki w północno-wschodniej części miasta.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość przy al. Roździeńskiego 201, jednej z najważniejszych drogowych arterii miasta. Zabudowania znajdują się po północnej stronie drogi, tuż przy wjeździe do Katowic od strony Sosnowca.

Po wybudowaniu na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku budynki uchodziły za pierwsze wielkopowierzchniowe centrum handlowe w województwie. Obecnie powierzchnię obiektów zajmują głównie sklepy z wyposażeniem wnętrz.

Na licytacji 30 mln zł taniej

Sprzedawaną nieruchomość tworzy 18 działek o łącznej powierzchni 2,13 ha i kilka niskich budynków handlowo-usługowych w zwartej zabudowie. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości wynosi 123,14 mln zł. Cena wywołania podczas licytacji to niemal 92,36 mln zł. Aby wziąć udział w postępowaniu, do 5 listopada należy wpłacić 12,31 mln zł wadium. Licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rozpocznie się 9 listopada br.

Sprzedaż odbędzie się online poprzez eLicytacje.mf.gov.pl. Portal działa od 1 lipca br. Strona umożliwia udział w elektronicznych licytacjach i zakup zajętych przez KAS nieruchomości, ruchomości (m.in. pojazdów) i papierów wartościowych. Ponadto użytkownicy mają wgląd w zapowiedzi o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.


 

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