Urząd Skarbowy w Sosnowcu licytuje 2-hektarową nieruchomość położoną blisko centrum miasta. Teren przeznaczony jest pod budownictwo usługowe i przemysłowe, ale można postawić tu również bloki mieszkalne. Wartość przedmiotu sprzedaży to niemal 9 mln zł.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu licytuje 2-hektarową nieruchomość położoną blisko centrum miasta. Teren przeznaczony jest pod budownictwo usługowe i przemysłowe, ale można postawić tu również bloki mieszkalne. Wartość przedmiotu sprzedaży to niemal 9 mln zł.

Niemal 9 mln zł jest warta zabudowa przemysłowo-biurowa z 2-hektarowym terenem, które Urząd Skarbowy w Sosnowcu wystawił na licytację. W ub. roku tamtejszy urząd miasta wydał zgodę na wykorzystanie nieruchomości pod budowę mieszkań.

Teren ma 2,06 ha i znajduje się przy ul. Kombajnistów w Sosnowcu. To ok. 2 km na wschód od dworca głównego PKP. Obok przebiega linia tramwajowa. Działki zabudowane są kilkoma budynkami, z których największy to hala produkcyjna o powierzchni ok. 4,5 tys. m kw. Obok stoją jeszcze zabudowania warsztatów, garaże, kotłownia, magazyn opakowań i nieduży budynek biurowy.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2015 r. Zgodnie z dokumentem, na tym terenie można budować obiekty usługowe i produkcyjne oraz składy i magazyny. W 2025 r. miasto wydało zgodę na wykorzystanie działek pod budowę mieszkań - informuje KAS.

Dotychczas nieruchomość służyła branży odzieżowej. 15 września br. rozpocznie się licytacja, która może wyłonić nowego użytkownika wieczystego terenu i budynków. Wartość przedmiotu sprzedaży to 8,99 mln zł brutto, a cena wywołania stanowi 3/4 tej kwoty, czyli niemal 6 mln 750 tys. zł. By znaleźć się wśród kupujących, do 11 września należy wpłacić wadium.

Proces sprzedaży będzie przebiegał online. Zgodnie z nowymi zasadami, które obowiązują od 1 lipca br., skarbowe organy egzekucyjne zamieszczają wszystkie obwieszczenia o dokonywanych sprzedażach w trybie licytacji, przetargu ofert czy sprzedaży z wolnej ręki na portalu eLicytacje.mf.gov.pl.