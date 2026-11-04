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Energetyka

Skąd o tej porze roku bierze się prąd? W ponad 80 proc. z paliw kopalnych. Rządzi węgiel

81,7 proc. - tyle energii produkowanej było o godz. 9.00 w środę, 4 listopada, z paliw kopalnych. W tym 40,02 proc. z węgla kamiennego, 23,8 proc. z brunatnego i 13,5 proc. z gazu ziemnego. To dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

4 listopada 2026, 09:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Energetyka węglem stoi

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

81,7 proc. - tyle energii produkowanej było o godz. 9.00 w środę, 4 listopada, z paliw kopalnych. W tym 40,02 proc. z węgla kamiennego, 23,8 proc. z brunatnego i 13,5 proc. z gazu ziemnego. To dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Co jesienią i zimą zrobilibyśmy bez węgla i gazu? 

Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Tymczasem z energii słonecznej produkowane było rano 4 listopada 11,1 proc. prądu, a z wiatru na lądzie 4 proc., z farm morskich - 0,4 proc.  Biomasa dawała nam 1,8 proc., biogaz - 0,5 proc. 

Dopóki w sieci nie popłynie energia z atomu idee o zielonej energii zastępującej brudny węgiel można między bajki włożyć.

 

Produkcja energii elektrycznej (wrzesień 2026)

  • Krajowa produkcja energii: 13 588 GWh (wzrost o 7,23% w porównaniu do września 2025 r.).
  • Krajowe zużycie energii: 13 355 GWh (wzrost o 1,71% rdr).
  • Nadwyżka produkcji nad zużyciem: 233 GWh (saldo wymiany zagranicznej: -233 GWh). 

Miks energetyczny (wrzesień 2026)

 

  • Węgiel kamienny: 39,72% udziału w produkcji.
  • Węgiel brunatny: 18,81% udziału w produkcji.
  • Farmy wiatrowe: 15,80% udziału w produkcji (2 147 GWh, +16,05% rdr).
  • Pozostałe OZE (fotowoltaika i inne): 15,96% udziału w produkcji (2 168 GWh, +21,52% rdr).
  • Źródła gazowe i inne: pozostała część miksu. 

Wyniki narastające (styczeń – wrzesień 2026)

 

  • Łączna produkcja od początku roku: 130 258 GWh (wobec 122 447 GWh w analogicznym okresie 2025 r., co daje wzrost o 6,38%).
  • Łączne zużycie od początku roku: 127 196 GWh (wzrost o 3,79% rdr). 
 

 

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