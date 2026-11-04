81,7 proc. - tyle energii produkowanej było o godz. 9.00 w środę, 4 listopada, z paliw kopalnych. W tym 40,02 proc. z węgla kamiennego, 23,8 proc. z brunatnego i 13,5 proc. z gazu ziemnego. To dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

81,7 proc. - tyle energii produkowanej było o godz. 9.00 w środę, 4 listopada, z paliw kopalnych. W tym 40,02 proc. z węgla kamiennego, 23,8 proc. z brunatnego i 13,5 proc. z gazu ziemnego. To dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Co jesienią i zimą zrobilibyśmy bez węgla i gazu?

Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Tymczasem z energii słonecznej produkowane było rano 4 listopada 11,1 proc. prądu, a z wiatru na lądzie 4 proc., z farm morskich - 0,4 proc. Biomasa dawała nam 1,8 proc., biogaz - 0,5 proc.

Dopóki w sieci nie popłynie energia z atomu idee o zielonej energii zastępującej brudny węgiel można między bajki włożyć.