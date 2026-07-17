Sektor ciepłownictwa powrócił do zysków, ale potrzeby inwestycyjne są ogromne
Sektor ciepłownictwa powrócił do zysków, ale potrzeby inwestycyjne są ogromne - poinformował w raporcie Urząd Regulacji Energetyki.
fot: Krystian Krawczyk
Ciepłownictwo i transformacja
fot: Krystian Krawczyk
Sektor ciepłownictwa powrócił do zysków, ale potrzeby inwestycyjne są ogromne - poinformował w raporcie Urząd Regulacji Energetyki.
"Najbardziej widoczną zmianą w 2025 roku było spektakularne odbicie rentowności sektora. Polskie ciepłownictwo systemowe przeszło z głębokiej straty operacyjnej w 2023 roku (wynoszącej blisko 4 miliardy złotych) do wypracowania w 2025 roku zysku brutto przekraczającego 2,5 miliarda złotych" - napisał URE w raporcie poświęconym ciepłownictwu.
URE podał, że głównym motorem tej poprawy była stabilizacja cen paliw technologicznych (węgla i gazu) oraz spadek kosztów zmiennych o ponad 4 proc. rok do roku.
"Pomogło w tym również odwrócenie trendu spadkowego w sprzedaży ciepła - ze względu na anomalie pogodowe i chłodniejsze dni, wolumen sprzedaży wzrósł o 6,62 proc. w stosunku do roku 2024" - napisano.
W 2025 roku przedsiębiorstwa ciepłownicze wydały na inwestycje związane z modernizacją, rozwojem i ochroną środowiska 5,59 miliarda złotych. To najwyższy wynik od czterech lat.
Węgiel dominator
Choć węgiel nadal dominuje w miksie energetycznym (52,8 proc.), jego udział sukcesywnie spada. Miejsce węgla zajmują źródła gazowe, biomasa (stanowiąca 97 proc. krajowego OZE w ciepłownictwie), źródła geotermalne oraz pompy ciepła.
URE podał, że dzięki interwencjom regulatora i stabilizacji rynku, średnia cena ciepła sprzedawanego ze wszystkich koncesjonowanych źródeł w 2025 roku spadła o 2,9 proc. (do poziomu 102,69 zł/GJ) w porównaniu do roku ubiegłego.
Prezes URE zatwierdził w tym czasie 315 nowych taryf i wezwał wiele firm do obniżenia stawek, gdy ceny surowców na rynku spadły.
"Choć miniony rok przyniósł wyczekiwaną stabilizację, stopień zużycia (dekapitalizacji) infrastruktury ciepłowniczej w Polsce wynosi 50,61 proc. Potrzeby transformacyjne są ogromne. Według szacunków, aby osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2050 roku, polski sektor ciepłowniczy będzie musiał zainwestować łącznie od 300 do nawet 500 miliardów złotych" - podał URE.