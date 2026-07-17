Sektor ciepłownictwa powrócił do zysków, ale potrzeby inwestycyjne są ogromne - poinformował w raporcie Urząd Regulacji Energetyki.

Sektor ciepłownictwa powrócił do zysków, ale potrzeby inwestycyjne są ogromne - poinformował w raporcie Urząd Regulacji Energetyki.

"Najbardziej widoczną zmianą w 2025 roku było spektakularne odbicie rentowności sektora. Polskie ciepłownictwo systemowe przeszło z głębokiej straty operacyjnej w 2023 roku (wynoszącej blisko 4 miliardy złotych) do wypracowania w 2025 roku zysku brutto przekraczającego 2,5 miliarda złotych" - napisał URE w raporcie poświęconym ciepłownictwu.

URE podał, że głównym motorem tej poprawy była stabilizacja cen paliw technologicznych (węgla i gazu) oraz spadek kosztów zmiennych o ponad 4 proc. rok do roku.

"Pomogło w tym również odwrócenie trendu spadkowego w sprzedaży ciepła - ze względu na anomalie pogodowe i chłodniejsze dni, wolumen sprzedaży wzrósł o 6,62 proc. w stosunku do roku 2024" - napisano.

W 2025 roku przedsiębiorstwa ciepłownicze wydały na inwestycje związane z modernizacją, rozwojem i ochroną środowiska 5,59 miliarda złotych. To najwyższy wynik od czterech lat.

Węgiel dominator

Choć węgiel nadal dominuje w miksie energetycznym (52,8 proc.), jego udział sukcesywnie spada. Miejsce węgla zajmują źródła gazowe, biomasa (stanowiąca 97 proc. krajowego OZE w ciepłownictwie), źródła geotermalne oraz pompy ciepła.

URE podał, że dzięki interwencjom regulatora i stabilizacji rynku, średnia cena ciepła sprzedawanego ze wszystkich koncesjonowanych źródeł w 2025 roku spadła o 2,9 proc. (do poziomu 102,69 zł/GJ) w porównaniu do roku ubiegłego.

Prezes URE zatwierdził w tym czasie 315 nowych taryf i wezwał wiele firm do obniżenia stawek, gdy ceny surowców na rynku spadły.