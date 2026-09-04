Kraj i Świat

Sejmowa komisja zgodziła się na przeniesienie własności gruntów pod fabrykę EMP w Jaworznie

Sejmowa komisja środowiska pozytywnie zaopiniowała w czwartek wniosek spółki ElectroMobility Poland (EMP) ws. możliwości przeniesienia własności jej gruntów w Jaworznie na spółkę celową, powołaną pod kątem przygotowywanej współpracy joint venture z partnerem strategicznym

Pap

4 września 2026, 07:42
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Monika Krężel

Jest projekt Polskiego Hubu Elektromobilności w Jaworznie

fot: Monika Krężel

Sejmowa komisja środowiska pozytywnie zaopiniowała w czwartek wniosek spółki ElectroMobility Poland (EMP) ws. możliwości przeniesienia własności jej gruntów w Jaworznie na spółkę celową, powołaną pod kątem przygotowywanej współpracy joint venture z partnerem strategicznym

Zgodnie z procedurą wynikającą ze specustawy z lipca z 2021 r. określającej warunki zbywania działek w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym (JOG) oraz Strategicznym Parku Inwestycyjnym Euro-Park Stalowa Wola (tzw. lex izera), przeniesienie własności wskazanych w ustawie gruntów w Jaworznie i Stalowej Woli uzależniona jest od uzyskania niezbędnych zgód sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Projekt Hubu Produkcyjno-Rozwojowego EMP ma być realizowany w formule joint venture z Hon Hai Technology Group (Foxconn) oraz przy zaangażowaniu Foxtron Vehicle Technologies.

Jak poinformował w czwartek na komisji wiceprezes EMP Tomasz Gałaszkiewicz, celem wniosku spółki była zgoda na wniesienie jaworznickiej nieruchomości EMP jako wkładu niepieniężnego, aportu na rzecz ElectroMobility Poland Auto spółki z o.o. z siedzibą w Jaworznie (EMP Auto), powołanej przez EMP w grudniu ub. roku.

Gałaszkiewicz uściślił, że chodzi o wydzielenie działalności operacyjnej i kluczowych aktywów projektu, w tym nieruchomości w Jaworznie, do wyspecjalizowanej spółki celowej, co jest naturalnym etapem przygotowania projektu do fazy inwestycyjnej i operacyjnej. Zastrzegł, że nie chodzi o zmianę założeń projektu lecz uporządkowanie struktury przed uruchomieniem przyszłego joint venture z inwestorem przemysłowym.

- Chodzi o to, aby w jednym w jednym podmiocie skoncentrować aktywa, odpowiedzialność operacyjną, proces inwestycyjny i przyszłą działalność produkcyjną, badawczą, rozwojową oraz sprzedażową. Taka struktura zwiększa przejrzystość, ogranicza ryzyka i ułatwia wejście partnera kapitałowego - sprecyzował wiceszef EMP.

Gałaszkiewicz zadeklarował, że negocjacje dotyczące modelu joint venture są zaawansowane, a celem jest finalizacja umowy do końca listopada br. Partner ma wnieść do przedsięwzięcia technologie, know-how oraz kapitał. Spółka EMP ma zabezpieczone środki na realizację projektu: w ub. roku została dokapitalizowana z funduszu reprywatyzacji, a zanim projekt otrzymał zasadnicze finansowanie z KPO, przeszedł szczegółowy proces due diligence.

- Powołanie spółki celowej należy traktować nie jako dodatkową strukturę, ale jako narzędzie do uruchomienia inwestycji, wejścia partnera komercyjnego i skutecznej realizacji projektu. Najważniejsze jest dziś jedno. Projekt przeszedł od etapu koncepcji do etapu realnego przygotowania inwestycji. Jest finansowanie, jest partner technologiczny i trwa proces z przygotowania struktury, która pozwoli rozpocząć realizację przedsięwzięcia - podkreślił wiceprezes EMP.

Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o przeniesienia własności jaworznickich gruntów z EMP na EMP Auto było w czwartek 20 posłów, 5 wstrzymało się od głosu.

Na początku maja br. tajwański gigant technologiczny Foxconn ogłosił zawarcie ze spółką EMP strategicznego partnerstwa. 13 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę inwestycyjną z EMP ws. finansowania projektu Polskiego Hubu Elektromobilności w Jaworznie. 26 sierpnia br. NFOŚiGW zainwestował blisko 4,5 mld zł w spółkę EMP, zostając jej większościowym akcjonariuszem.

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