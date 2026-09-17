Energetyka

Sejmowa komisja z poprawką do projektu o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych

Sejmowa komisja finansów publicznych zaproponowała w środę poprawkę do projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Przewiduje ona, że minister finansów i gospodarki będzie mógł obniżyć akcyzę na paliwa w drodze rozporządzenia.

Pap

17 września 2026, 07:40
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Szacowane na 4 mld zł wpływy z podatku miały posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Sejmowa komisja finansów publicznych zaproponowała w środę poprawkę do projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Przewiduje ona, że minister finansów i gospodarki będzie mógł obniżyć akcyzę na paliwa w drodze rozporządzenia.

Chodzi o rządowy projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. findfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Szacowane na 4 mld zł wpływy z tego podatku miały posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu “Ceny Paliwa Niżej“.

Takie same wpływy zakłada nowy projekt. “Szacowana wysokość podatku od nadzwyczajnych zysków (...) za okres od marca do grudnia 2026 r. wyniosłaby 4 mld zł, z tego szacowane wpłaty w 2026 r. wyniosą 3,8 mld zł, a w 2027 r. 0,2 mld zł (zaliczka za grudzień 2026 r.)“ - wskazano w OSR.

Zgodnie z projektem podatnikami od nadzwyczajnych zysków będą przedsiębiorcy prowadzący w okresie od 1 marca 2026 do 31 grudnia 2026 r. na terytorium Polski samodzielnie działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, a także przedsiębiorcy dokonujący zbycia na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą paliw pochodzących z importu i lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Proponuje się, aby stawka podatku wynosiła 60 proc. podstawy opodatkowania. Podstawę podatku stanowić będzie nadwyżka osiągniętych przez podatnika przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej.

Marża referencyjna stanowi historyczną marżę danego podatnika z roku 2025, rozumianą jako procentowy udział zysku ze sprzedaży paliw ciekłych w przychodach z ich sprzedaży w tym roku (średnia marża sprzedaży), powiększoną o 20 proc., przy czym nie może być niższa niż 2 proc.

Komisja przyjęła poprawkę złożoną przez posła Pawła Bliźniuka z Koalicji Obywatelskiej. Zakłada ona umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (obecnie jest to Minister Finansów i Gospodarki) obniżenie podatku akcyzowego od paliw ciekłych w drodze rozporządzenia.

Odrzucono natomiast poprawki złożone przez posła Sylwestra Tułajewa z Rozwoju Plus, oraz poprawki zaproponowane przez grupę posłów PiS. Zakładają one, że podatek dotyczyłby tylko zysków koncernów osiągniętych w przyszłości. Ponadto poprawki złożone przez Tułajewa przewidywały stworzenie specjalnego funduszu finansującego obniżenie cen paliw, do którego trafiałyby wpływy uzyskane z podatku.

Poprawki Rozwoju Plus i PiS zostaną przegłosowane na posiedzeniu plenarnym Sejmu jako wnioski mniejszości.

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