Podniesienie minimalnych opłat koncesyjnych i przedkoncesyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych, a także ich coroczną waloryzację, przewiduje projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Dzięki temu dochody budżetu państwa mają wzrosnąć o ponad 3,5 mld zł rocznie.

Podniesienie minimalnych opłat koncesyjnych i przedkoncesyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych, a także ich coroczną waloryzację, przewiduje projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Dzięki temu dochody budżetu państwa mają wzrosnąć o ponad 3,5 mld zł rocznie.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, opublikowany we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wnioskodawcą projektu jest Minister Energii.

Zmiany w opłatach

Projekt dotyczy wysokości opłat pobieranych przez Urząd Regulacji Energetyki od przedsiębiorstw energetycznych - opłaty koncesyjnej, płaconej co roku od momentu udzielenia koncesji, oraz przedkoncesyjnej, płaconej przez przedsiębiorców prowadzących działalność dopuszczalną przed udzieleniem koncesji. Obecna wysokość minimalnej dla obu opłat to 1000 zł. Wysokość ta nie uległa zmianie od 2018 r.

"Opłata minimalna nie podlega obecnie waloryzacji, co oznacza, że jej realna wartość z roku na rok jest coraz niższa w stosunku do przychodów osiąganych przez przedsiębiorców oraz w stosunku do kosztów obsługi przez Prezesa URE, w tym ewentualnej ich windykacji" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W projekcie zaproponowano zmianę minimalnej wysokości opłaty przedkoncesyjnej oraz opłaty koncesyjnej z 1000 zł na 5000 zł.

Dodatkowo opłaty te będą waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski - podano w ocenie skutków regulacji.

Zaproponowano też zniesienie górnego limitu obu opłat. Rozwiązanie to ma na celu dostosowanie ich wysokości do przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwa osiągające najwyższe dochody - wskazano.

Uszczelnienie systemu opłat

Kolejnym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu opłat. Aby to osiągnąć, zaproponowano zwolnienie przedsiębiorstw produkujących energię ze źródeł odnawialnych z opłaty przedkoncesyjnej lub koncesyjnej, gdy łączna moc zainstalowana ich źródeł nie przekracza 5 MW. "Zmiana ta pozwoli na objęcie opłatami tych przedsiębiorców, którzy posiadają kilka instalacji o mocy poniżej 5 MW, lecz ich suma mocy przekracza 5 MW" - wyjaśniono.

Zaproponowano także wprowadzenie dodatkowych przepisów, które wyeliminują dokonywanie przez przedsiębiorstwa podlegające opłacie "sztucznych" podziałów, np. przez tworzenie spółek celowych, tak aby działalność mieściła się w ramach progu 5 MW.

Projekt zakłada też przeniesienie przepisów dotyczących m.in. sposobu i terminu wnoszenia opłaty z rozporządzenia Rady Ministrów do ustawy Prawo energetyczne. Jednocześnie zaproponowano dziesięciokrotne zwiększenie współczynników stosowanych do obliczania opłaty.