30 września i 1 października 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Energy Days – wydarzenie poświęcone najważniejszym wyzwaniom, inwestycjom i technologiom kształtującym przyszłość sektora energii. W ciągu dwóch dni przedstawiciele sektora energii, przemysłu, administracji i nauki będą rozmawiać o transformacji energetycznej, bezpieczeństwie dostaw, local contencie, rozwoju infrastruktury oraz inwestycjach w branży. Rejestracja na wydarzenie jest już dostępna na stronie.

30 września i 1 października 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Energy Days – wydarzenie poświęcone najważniejszym wyzwaniom, inwestycjom i technologiom kształtującym przyszłość sektora energii. W ciągu dwóch dni przedstawiciele sektora energii, przemysłu, administracji i nauki będą rozmawiać o transformacji energetycznej, bezpieczeństwie dostaw, local contencie, rozwoju infrastruktury oraz inwestycjach w branży. Rejestracja na wydarzenie jest już dostępna na stronie.

Energy Days 2026 ma być miejscem spotkania osób, które nie tylko obserwują zmiany zachodzące na rynku energii, ale bezpośrednio uczestniczą w ich wdrażaniu. W Katowicach spotkają się przedstawiciele największych grup energetycznych, operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, przedsiębiorstwa przemysłowe, inwestorzy, instytucje finansowe, administracja publiczna, organizacje branżowe, uczelnie, startupy technologiczne oraz dostawcy rozwiązań dla energetyki.

– Energy Days tworzymy jako miejsce, w którym o transformacji energetycznej rozmawia się przede wszystkim przez pryzmat konkretnych decyzji, inwestycji i technologii. Polska energetyka stoi dziś przed wyjątkowym wyzwaniem – musi jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo dostaw, odpowiadać na potrzeby przemysłu i gospodarki oraz budować konkurencyjność w warunkach dynamicznych zmian technologicznych i geopolitycznych. Dlatego chcemy, aby w Katowicach przy jednym stole spotkali się decydenci, liderzy biznesu, inwestorzy, eksperci i dostawcy rozwiązań. Energy Days ma być przestrzenią nie tylko do wymiany opinii, ale przede wszystkim do nawiązywania współpracy i przekuwania dyskusji w konkretne projekty – mówi Aleksandra Helbin, redaktor naczelna WNP.

Energetyka w czasach strategicznych zmian

Transformacja energetyczna wchodzi w etap, w którym obok celów klimatycznych coraz większego znaczenia nabierają bezpieczeństwo, dostępność energii i konkurencyjność gospodarki. To właśnie praktyczny wymiar tych zmian znajdzie się w centrum Energy Days. Organizatorzy zapowiadają kilkadziesiąt debat, prezentacji, sesji eksperckich, spotkań biznesowych i wydarzeń specjalnych.

Udział w debatach potwierdzili już m.in. Magdalena Bezulska, prezes, dyrektor generalny Veolia term; Piotr Górnik, prezes, dyrektor zarządzający Fortum Power and Heat Polska; Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia; Dariusz Lubera, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej; Piotr Listwoń, prezes Towarowej Giełdy Energii; Krzysztof Łokaj, manager ds. rozwoju rynków Europy i Afryki Wärtsilä Energy; Maciej Kowalski, CEO Ignitis oraz Ignitis Renewables w Polsce; Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych; Paweł Orlof, wiceprezes, dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce; Agnieszka Skorupińska, partnerka kierująca zespołem Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Baker McKenzie; Olga Sypuła, Vice President & Regional Manager of Central Europe European Energy; Małgorzata Szambelańczyk, dyrektor krajowy Eurowind Energy; Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Atom, OZE i nowe technologie

Jednym z najważniejszych tematów będzie przyszłość systemu elektroenergetycznego. Rosnący udział źródeł odnawialnych, rozwój nowych mocy wytwórczych i elektryfikacja kolejnych obszarów gospodarki oznaczają konieczność modernizacji infrastruktury oraz zwiększenia jej elastyczności. W tym kontekście istotne miejsce w debacie zajmą sieci, magazyny energii i rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie systemem.



Program obejmie również kluczowe kierunki rozwoju nowych mocy wytwórczych. W centrum uwagi znajdą się m.in. energetyka jądrowa i małe reaktory modułowe (SMR), odnawialne źródła energii, w tym offshore, lądowa energetyka wiatrowa i fotowoltaika, a także biogaz i wodór. W czasie Energy Days rozmawiać będą również przedstawiciele przemysłu – o kosztach transformacji, sposobach ograniczania zużycia energii, nowych modelach zaopatrzenia oraz możliwościach wykorzystania nowych technologii.



Ważnym obszarem tematycznym będzie cyfryzacja. Rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacja procesów, inteligentne zarządzanie infrastrukturą oraz cyberbezpieczeństwo coraz mocniej wpływają na funkcjonowanie sektora energetycznego.

Polscy przedsiębiorcy z ważną rolą

Tegoroczna edycja Energy Days poświęci wiele uwagi zagadnieniu jakim jest local content, czyli udziałowi polskich przedsiębiorstw, kompetencji i produktów w realizacji inwestycji energetycznych. Skala planowanych inwestycji oznacza dla polskich firm możliwość wejścia w projekty o bezprecedensowej wartości i znaczeniu dla gospodarki. Rozwój energetyki, infrastruktury sieciowej, przemysłu oraz nowych technologii będzie generował popyt na produkty, usługi i kompetencje krajowych przedsiębiorstw.

Wzrost krajowych łańcuchów dostaw może z jednej strony zwiększać bezpieczeństwo gospodarcze, z drugiej – tworzyć szanse rozwojowe dla polskiego przemysłu. Właśnie dlatego temat potencjału krajowych wykonawców, dostawców i podwykonawców będzie obecny zarówno w programie konferencyjnym, jak i podczas wydarzeń towarzyszących, w tym Suppliers’ Day – Dni Dostawców dla energetyki.

Człowiek z energią i nowy impuls

Nowością w programie Energy Days będzie gala wręczenia wyróżnień „Nowy impuls“ i „Człowiek z energią”, które trafią do ludzi, firm, instytucji i przedsięwzięć, które nadają polskiej energetyce nową dynamikę, podejmują pionierskie zadania i wyznaczają kierunki zmian.

Tytuł „Nowy Impuls” wyróżni projekty, inwestycje i inne przedsięwzięcia, które wnoszą do polskiej energetyki nową jakość i przyśpieszają zmiany w sektorze. „Człowiek z energią” będzie honorowym wyróżnieniem dla osoby, której wiedza, decyzje i sprawczość przełożyły się na konkretne zmiany w polskiej energetyce.

Wydarzenie będzie dostępne dla uczestników stacjonarnie oraz online. Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie: www.energydays.pl.