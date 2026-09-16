Energetyka

Gas Storage Poland: polskie magazyny gazu prawie pełne

Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło na początku września 90 proc., a na koniec doby gazowej 15 września było to 98 proc. - poinformował w środę operator systemu magazynowania Gas Storage Poland. Pojemność magazynów, którymi zarządza spółka, to ok. 3,3 mld m sześć.

Pap

16 września 2026, 14:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Gaz-System

Ceny gazu ostatnio gwałtownie rosły

fot: Gaz-System

Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło na początku września 90 proc., a na koniec doby gazowej 15 września było to 98 proc. - poinformował w środę operator systemu magazynowania Gas Storage Poland. Pojemność magazynów, którymi zarządza spółka, to ok. 3,3 mld m sześć.

Gas Storage Poland podkreślił w komunikacie, że napełnienie magazynów na początku września w 90 proc. oznacza realizację zakładanego wcześniej celu z 10 proc. nadwyżką.

"Na koniec doby gazowej 15 września br. poziom napełnienia instalacji magazynowych wyniósł 98 proc. W skład magazynowanego paliwa gazowego wchodzą zapasy obowiązkowe i handlowe" - dodał operator. W magazynach było ok. 36,2 TWh gazu ziemnego, co odpowiada ok. 3,3 mld m sześć.

Przygotowani na zimę?

"Wysoki poziom napełnienia magazynów gazu pokazuje stan przygotowania do sezonu zimowego. Jednocześnie nasze prognozy wskazują, że już za kilka lat zapotrzebowanie na usługi magazynowe istotnie wzrośnie. Zgodnie z naszą strategią, ale też obowiązkiem wynikającym z Prawa Energetycznego, Gas Storage Poland przygotowuje projekty inwestycyjne dotyczące rozwoju kawernowych instalacji magazynowania gazu. Ponieważ Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania, a nie jest właścicielem instalacji magazynowych, wymaga to dodatkowych uzgodnień, co wpływa na sprawność i tempo całego procesu" - wskazała prezes Gas Storage Poland Karina Szostak, cytowana w komunikacie.

Pojemność czynna magazynów gazu ziemnego, którymi zarządza Gas Storage Poland, wynosi obecnie ok. 3,3 mld m sześc. Na ilość gazu ziemnego magazynowanego w instalacjach składają się zapasy obowiązkowe i handlowe. Zapasy obowiązkowe to strategiczna rezerwa dla Polski wymagana prawem od podmiotów sprowadzających gaz do kraju i zależą od ich wielkości importu.

Wyjaśniono, że obecnie pojemności spełniającego wymóg zapasu obowiązkowego to ok. 1,3 mld m sześc. (całość zapasu obowiązkowego musi zostać dostarczona do krajowego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego z magazynów w czasie nie dłuższym niż 40 dni zgodnie z Ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego). Z kolei zapasy handlowe to gaz magazynowany przez uczestników rynku na ich własne potrzeby biznesowe.

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