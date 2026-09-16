Energetyka

Enea: Stanisław Tokarski dołączy do zarządu spółki

Rada nadzorcza Enei powołała do zarządu spółki Stanisława Tokarskiego - poinformowała w środę Enea. Tokarski obejmie stanowisko członka zarządu ds. handlowych.

Pap

16 września 2026, 16:12
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Enea

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa

fot: Enea

Rada nadzorcza Enei powołała do zarządu spółki Stanisława Tokarskiego - poinformowała w środę Enea. Tokarski obejmie stanowisko członka zarządu ds. handlowych.

Powołanie nastąpi z dniem 1 października 2026 r. na trzyletnią wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 r.

Zarząd Enei jest obecnie pięcioosobowy, a prezesem spółki jest Grzegorz Kinelski.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.

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