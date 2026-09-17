Prezydencka Rada ds. Energii: Polska potrzebuje więcej magazynów gazu

Polska powinna rozbudować infrastrukturę służącą do magazynowania gazu ziemnego, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego - wskazała w środę Rada ds. Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP.

Polska powinna rozbudować infrastrukturę służącą do magazynowania gazu ziemnego, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego - wskazała w środę Rada ds. Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP.

“Według danych przedstawionych podczas posiedzenia, na początku września polskie magazyny były wypełnione w 95 proc. - był to najwyższy poziom w regionie. Wysoki poziom napełnienia nie oznacza jednak wysokiego poziomu bezpieczeństwa“ - napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady.

Przypomniano, że Polska dysponuje siedmioma podziemnymi magazynami gazu o łącznej pojemności czynnej około 3,3 mld m sześc. Zgromadzony w nich gaz odpowiada około 53 dniom średniego krajowego zużycia, tymczasem w Czechach zapas odpowiada około 154 dniom zużycia, na Słowacji 139 dniom, a na Węgrzech 184 dniom - dodano. “Problemem nie jest więc obecnie poziom napełnienia magazynów, lecz ich niewystarczająca pojemność. Dodatkowo tylko około jednej czwartej krajowych zdolności magazynowych stanowią magazyny kawernowe, umożliwiające szybkie dostarczenie gazu do systemu w okresach szczytowego zapotrzebowania“ - zaznaczono w komunikacie.

Z analiz Rady wynika, że wzrost zapotrzebowania na gaz, szczególnie w elektroenergetyce, może doprowadzić do tego, że obecny zapas będzie odpowiadał około 38 dniom zużycia, a do 2030 r. wskaźnik ten może spaść do około 21 dni.

“Polska w ostatnich latach skutecznie zdywersyfikowała kierunki dostaw gazu, budując m.in. Baltic Pipe, terminal LNG oraz połączenia transgraniczne. Kolejnym etapem wzmacniania bezpieczeństwa powinno być zwiększenie krajowych możliwości magazynowania gazu i szybkiego uruchamiania zapasów w sytuacjach kryzysowych“ - dodano.

Rada przypomniała, że obecne przepisy dotyczące zapasów gazu ziemnego mają charakter tymczasowy. “Rząd powinien przygotować docelową zmianę ustawy o zapasach, która stworzy trwały model bezpieczeństwa gazowego“ - podkreślono.

Według Rady nowe rozwiązania powinny przede wszystkim zapewnić bodźce do rozbudowy krajowej infrastruktury magazynowej, powiązać jej rozwój z prognozowanym wzrostem zużycia gazu oraz uwzględniać nie tylko wielkość zapasu, ale także możliwość jego szybkiego dostarczenia do systemu. Rada wskazała też na konieczność uporządkowania odpowiedzialności za rozwój infrastruktury magazynowej oraz stworzenie takiego sposobu finansowania zapasów, który zapewni bezpieczeństwo państwa, a jednocześnie nie będzie ograniczał konkurencji na rynku gazu i podnosił kosztów dla odbiorców.

Operator krajowego systemu magazynowania gazu Gas Storage Poland podał w środę, że napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło na początku września 90 proc., a na koniec doby gazowej 15 września było to 98 proc.