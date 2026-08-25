Sejmik przyznał wsparcie dla osieroconych dzieci górników

Sejmik Województwa Śląskiego, podczas posiedzenia 24 sierpnia 2026 r., przyjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku tragicznych wypadków w KWK ROW Ruch Jankowice oraz KWK Murcki–Staszic.

Sejmik Województwa Śląskiego, podczas posiedzenia 24 sierpnia 2026 r., przyjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku tragicznych wypadków w KWK ROW Ruch Jankowice oraz KWK Murcki–Staszic.

30 tys. zł dla osieroconych dzieci

Zgodnie z przyjętym dokumentem, z budżetu Województwa Śląskiego na 2026 rok zostanie przekazana pomoc finansowa w następującym podziale:

Gmina Gorzyce – 20 000 zł na wsparcie 2 dzieci

– 20 000 zł na wsparcie 2 dzieci Miasto Chorzów – 10 000 zł na wsparcie 1 dziecka

Środki te mają zostać przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla każdego dziecka, które w wyniku wskazanych wypadków utraciło ojca. Wysokość wsparcia na jedno dziecko wynosi 10 000 zł.

Śmiertelne wypadki w dwóch kopalniach

Uchwała odnosi się do dwóch śmiertelnych wypadków w śląskich kopalniach:

24 marca 2026 r. – wypadek w KWK ROW Ruch Jankowice

– wypadek w KWK ROW Ruch Jankowice 22 czerwca 2026 r. – wypadek w KWK Murcki–Staszic

W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło dwóch górników, a osieroconych zostało łącznie troje dzieci.

Wniosek Stowarzyszenia Wdów i Sierot Górniczych

Z prośbą o udzielenie pomocy finansowej do Marszałka Województwa Śląskiego zwróciło się Stowarzyszenie Wdów i Sierot Górniczych. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że utrata rodzica wiąże się dla dzieci z długofalowymi negatywnymi skutkami psychologicznymi, społecznymi oraz materialnymi.

- Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego dla dzieci poszkodowanych w wyniku wypadków w kopalniach węgla kamiennego przyczyni się do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb i złagodzenia następstw w/w zdarzeń losowych – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, czyli 24 sierpnia 2026 r.