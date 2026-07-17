Posłowie odrzucili w piątkowym głosowaniu wniosek o skierowanie do pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy dot. obniżenia kosztów energii elektrycznej m.in. poprzez obniżenie podatku VAT na prąd. Takie działania miały być finansowane np. ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Posłowie odrzucili w piątkowym głosowaniu wniosek o skierowanie do pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy dot. obniżenia kosztów energii elektrycznej m.in. poprzez obniżenie podatku VAT na prąd. Takie działania miały być finansowane np. ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Projekt ten wpłynął do Sejmu w listopadzie 2025 roku. Jego celem było - zdaniem kancelarii prezydenta - trwałe obniżenie cen energii elektrycznej w Polsce. Proponowane przepisy zakładały redukcję podatku VAT na prąd do poziomu 5 proc. z 23 proc. oraz wprowadzenie zerowych stawek dla licznych opłat dodatkowych, takich jak opłata OZE, mocowa czy kogeneracyjna.

Trwałe obniżenie cen energii elektrycznej

Finansowanie tych systemów wsparcia miało zostać przeniesione z rachunków obywateli na środki publiczne pochodzące z handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU-ETS). Projekt ograniczał również maksymalny zwrot z kapitału dla firm energetycznych, co miało zapobiegać generowaniu przez nie nadmiarowych zysków kosztem odbiorców końcowych.

Zmiany te miały wejść w życie 1 stycznia 2026 roku i według szacunków obniżyć rachunki gospodarstw domowych o około 33 proc. Całość regulacji dążyła do uproszczenia struktury rachunków oraz poprawy konkurencyjności krajowej gospodarki poprzez racjonalizację kosztów transformacji energetycznej.