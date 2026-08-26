Schyłek sierpnia może być ostatnią szansa na tańsze tankowanie

Schyłek sierpnia oznacza nie tylko zbliżający się koniec wakacji; dla kierowców w Polsce to może być też ostatnia szansa na tańsze tankowanie - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Zwrócili uwagę, że do końca miesiąca kierowców przed skutkami drożejącej ropy naftowej chroni rządowy pakiet CPN.

Jeżeli chcemy zatankować, to warto to zrobić jeszcze w sierpniu

Schyłek sierpnia oznacza nie tylko zbliżający się koniec wakacji; dla kierowców w Polsce to może być też ostatnia szansa na tańsze tankowanie - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Zwrócili uwagę, że do końca miesiąca kierowców przed skutkami drożejącej ropy naftowej chroni rządowy pakiet CPN.

Analitycy portalu przypomnieli, że ustalone ministra energii maksymalne ceny paliw na stacjach wynoszą w środę: 6,58 zł/l dla popularnej “95““ i 7,54 zł/l dla oleju napędowego, a w czwartek spadną do odpowiednio 6,57 zł/l i 7,47 zł/l.

“Ponowny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie, który w ubiegłym tygodniu przełożył się na wyższe cen ropy naftowej, wpłynął niekorzystnie na sytuację cenową na krajowych stacjach. W dalszym ciągu jednak rachunki za tankowanie są sporo niższe w porównaniu do tych, które kierowcy musieli płacić przed ponownym wejściem w życie obniżonych stawek VAT na paliwa“ - zauważyli eksperci.

Podali, że atrakcyjnymi cenami benzyny i oleju napędowego wyróżnia się Wielkopolska, gdzie kosztują one odpowiednio 6,49 i 7,49 zł/l. “Tak tani diesel jest również na Podlasiu, a za autogaz płaci się najmniej w województwie śląskim i łódzkim - przeciętnie 2,87 zł/l“ - dodali.

Zdaniem ekspertów skutkiem obowiązywania pakietu “CPN jest niewielkie zróżnicowanie cen między poszczególnymi regionami.

“Najwyższa, średnia cena 95-oktanowej - 6,57 zł/l obowiązuje na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Kujawach i Pomorzu, w województwie śląskim, łódzkim oraz w Małopolsce. Za olej napędowy najwięcej płaci się w województwie łódzkim i podkarpackim - 7,54 zł/l. Na Kujawach i Pomorzu w Zachodniopomorskiem z ceną 2,98 zł/l jest najdroższe LPG“ - zauważyli.

Od 17 sierpnia ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet Ceny Paliwa Niżej - obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach. 13 sierpnia tego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje do 31 sierpnia.

Wprowadzony pod koniec marca br. pakiet CPN był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. CPN obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.