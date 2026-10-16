Energetyka

Rząd proponuje przesunięcia w harmonogramie pomocy publicznej dla PEJ

Przesunięcie limitów wydatków na dokapitalizowanie Polskich Elektrowni Jądrowych w latach 2026-2030 przewiduje projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochnę.

Pap

16 października 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Makieta polskiej elektrowni jądrowej

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polski Atom

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Przesunięcie limitów wydatków na dokapitalizowanie Polskich Elektrowni Jądrowych w latach 2026-2030 przewiduje projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochnę.

W projekcie zaproponowano, aby limit wydatków budżetu państwa na udzielenie Polskim Elektrowniom Jądrowym wsparcia publicznego w 2026 r. wyniósł 8 mld zł zamiast 11 mld zł, w 2027 r. - 8 mld zł zamiast 14 mld zł, w 2029 r. - 17 mld zł zamiast 11 mld zł, a w 2030 r. - 9,6 mld zł zamiast 6,6 mld zł. 

Więcej dla polskiego atomu

"Wyżej opisane przesunięcia wynikają z konieczności dostosowania wydatków do tempa ponoszenia kosztów związanych z realizacją umowy na projektowanie z konsorcjum dostawcy technologii i generalnego wykonawcy pierwszej w Rzeczypospolitej Polskiej elektrowni jądrowej" - wskazano w OSR. 

We wcześniejszej wersji projektu, opublikowanej w czerwcu br. zmiany w limitach miały dotyczyć jedynie 2026 r. i 2030 r. 

W grudniu 2025 r. Komisja Europejska zgodziła się na udzielenie pomocy publicznej na potrzeby budowy pierwszej elektrowni. Jedną z form tej pomocy jest dokapitalizowanie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe kwotą 60 mld zł. 

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni - budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse - ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.

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