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Rusza program „Mikroretencja”. Nawet 8 tys. zł na zbieranie deszczówki

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z programu, którego celem jest wspieranie inwestycji pozwalających na zbieranie i ponowne wykorzystanie wód opadowych – informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 22 czerwca 2026 r. rozpocznie się nabór wniosków do programu „Mikroretencja”.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

17 czerwca 2026, 16:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Rusz nabór do programu „Mikroretencja”, którego celem jest zbieranie deszczówki.

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z programu, którego celem jest wspieranie inwestycji pozwalających na zbieranie i ponowne wykorzystanie wód opadowych – informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 22 czerwca 2026 r. rozpocznie się nabór wniosków do programu „Mikroretencja”.

Celem programu „Mikroretencja” jest zbieranie deszczówki, co pozwoli właścicielom domów jednorodzinnych oszczędzać wodę, obniżać rachunki oraz zwiększać odporność posesji na skutki suszy i intensywnych opadów. Dofinansowanie można otrzymać na instalacje do zbierania, magazynowania, retencjonowania i powtórnego wykorzystania wód opadowych.

Na co można otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie obejmie: zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji do:

  • zbierania wód opadowych i roztopowych z dachów, chodników, podjazdów,
  • magazynowania wód opadowych w zbiornikach,
  • retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie,
  • wykorzystywania deszczówki, np. do podlewania ogrodu.

Kto może wnioskować o dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych. Dotacji nie można otrzymać na nieruchomość, która dostała już wsparcie z programu Moja Woda.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

W ramach programu „Mikroretencja” można otrzymać dotację do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 8 tys. zł. Dofinansowanie będzie udzielane na zakończone już przedsięwzięcia w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Minimalne wymagania projektu:

  • wartość kosztów kwalifikowanych: 2 tys. zł,
  • suma pojemności zbiorników do magazynowania wody opadowej: 2m³,
  • powierzchnia, z której retencjonowana jest woda: 50m².

Dlaczego warto skorzystać?

W WFOŚiGW w Katowicach podkreślają, że mikroretencja to proste rozwiązanie, które:

  • pozwala oszczędzać wodę i obniżyć rachunki,
  • zwiększa odporność terenu na suszę i upały,
  • zmniejsza ryzyko podtopień po intensywnych opadach.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie mikroretencja.gov.pl.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

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