W Rudzie Śląskiej trwa kompleksowa modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych i branżowych, finansowana ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Łączna wartość inwestycji przekracza 15 milionów złotych, a ich celem jest realne przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego rynku pracy i transformacji gospodarczej regionu.

W Rudzie Śląskiej trwa kompleksowa modernizacja bazy dydaktycznej szkół zawodowych i branżowych, finansowana ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Łączna wartość inwestycji przekracza 15 milionów złotych, a ich celem jest realne przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego rynku pracy i transformacji gospodarczej regionu.

Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego

Kluczowym elementem rewolucji edukacyjnej w mieście jest projekt „Czas na nowoczesne technologie – modernizacja pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej – etap II” o wartości 11 mln zł, z czego 9,35 mln zł pochodzi z dofinansowania zewnętrznego. Prace koncentrują się w dwóch lokalizacjach CKZ:

ul. J. Hallera 6 : nowe pracownie programowania obrabiarek CNC, komputerowego wspomagania zawodów mechanicznych, obrabiarek konwencjonalnych, narzędziownia, pracownia metrologii i badań fizyko-mechanicznych metali, warsztat obróbki ręcznej oraz pracownia komputerowego wspomagania zawodów usługowych.

: nowe pracownie programowania obrabiarek CNC, komputerowego wspomagania zawodów mechanicznych, obrabiarek konwencjonalnych, narzędziownia, pracownia metrologii i badań fizyko-mechanicznych metali, warsztat obróbki ręcznej oraz pracownia komputerowego wspomagania zawodów usługowych. ul. Ks. L. Tunkla 149a: sale odnawialnych źródeł energii, logistyki i komputerowego wspomagania logistyki, pracownie zawodów samochodowych i spedycyjnych, pracownia elektryczno-elektroniczna oraz komputerowego wspomagania zawodów elektrycznych i elektronicznych.

W ramach projektu przestarzałe urządzenia są zastępowane energooszczędnymi, zintegrowanymi z nowoczesnym oprogramowaniem maszynami przemysłowymi. Szacuje się, że dzięki tym inwestycjom rocznie kwalifikacje podniesie około 449 absolwentów kierunków takich jak technik mechanik, mechatronik, elektryk, ślusarz, technik spedytor, elektronik, informatyk, technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, technik systemów energetyki odnawialnej, logistyk oraz technik budownictwa.

Dodatkowe wsparcie z Funduszy Europejskich

Bazę warsztatową CKZ wsparł również projekt współfinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021–2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) o wartości 1,84 mln zł (w tym 1,38 mln zł ze środków unijnych). Środki te pozwoliły na kompleksowe wyposażenie warsztatu mechanicznego w specjalistyczne maszyny, urządzenia oraz stanowiska meblowe.

Równolegle realizowany jest projekt „Nowoczesne pracownie w Rudzie Śląskiej bramą do konkurencyjnego wykształcenia przyszłych pracowników” o wartości blisko 3 mln zł (dofinansowanie: 2,52 mln zł). Obejmuje on remonty, modernizację i doposażenie pracowni zawodowych w czterech placówkach: Zespole Szkół nr 1, ZS nr 2, ZS nr 5 oraz Technikum nr 6 im. Mikołaja Kopernika. Do szkół trafił już nowoczesny sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne zestawy dydaktyczne.

Władze miasta: inwestycja w przyszłość regionu

– Inwestycja w nowoczesne szkolnictwo zawodowe to bezpośrednia inwestycja w przyszłość Rudy Śląskiej i całego Śląska – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. – Nasz region przechodzi dynamiczną transformację gospodarczą, która wymaga specjalistów o najwyższych kompetencjach technicznych. Nie możemy uczyć młodzieży na maszynach sprzed kilkudziesięciu lat, gdy nowoczesne zakłady pracy poszukują operatorów zaawansowanych systemów cyfrowych i automatyki.

– Bogaty wybór nowych kierunków kształcenia pozwala młodzieży lepiej poznać oczekiwania, jakie przed nią stają w zmieniającym się świecie. W naszych szkołach mogą świadomie wybrać swoją przyszłą ścieżkę edukacyjną. Nasze placówki są nowoczesne, dobrze wyposażone i otwarte na potrzeby uczniów oraz rynku pracy – zaznacza Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych.

Nowe kierunki kształcenia i oferta edukacyjna

Ciekawą nowością w nadchodzącym roku szkolnym będzie kierunek technik gospodarki nieruchomościami, który przygotowało Technikum nr 6 im. Mikołaja Kopernika. Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 5 zespołów szkół, 2 technika oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wspólnie tworzą szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla młodzieży.

