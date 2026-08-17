Kraj i Świat

Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji. Katowice mają środki na ten cel

Katowice pozyskały blisko 900 tys. zł dofinansowania na realizację projektu „Postaw na rozwój – podnieś kwalifikacje (II)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln zł. Dzięki temu wsparciu osoby zatrudnione w Katowicach będą mogły w 2027 r. zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Monika Krezel

Monika Krężel

17 sierpnia 2026, 11:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Katowice

Osoby zatrudnione w Katowicach będą mogły w 2027 r. zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy

fot: UM Katowice

Katowice pozyskały blisko 900 tys. zł dofinansowania na realizację projektu „Postaw na rozwój – podnieś kwalifikacje (II)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln zł. Dzięki temu wsparciu osoby zatrudnione w Katowicach będą mogły w 2027 r. zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

– Współczesny rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Coraz częściej o sukcesie zawodowym decyduje gotowość do zdobywania nowych kompetencji i ciągłego rozwoju. Chcemy pomóc mieszkańcom zaadaptować się do tych zmian, dlatego ruszamy z kolejną edycją projektu, dzięki któremu uczestnicy podniosą swoje kompetencje oraz zdobędą nowe umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach. To dobra wiadomość również dla lokalnych przedsiębiorców, którym łatwiej będzie znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Na realizację przedsięwzięcia miasto pozyskało blisko 900 tys. zł ze środków Unii Europejskiej oraz ponad 40 tys. zł z budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Wkład własny Katowic wynosi około 115 tys. zł co oznacza, że całkowita wartość projektu wyniesie blisko 1,05 mln zł - informuje UM Katowice w komunikacie.

Z projektu skorzysta 125 osób pracujących na terenie Katowic, zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych lub umów cywilnoprawnych, w tym co najmniej 67 kobiet. Każdy uczestnik rozpocznie udział od spotkań z doradcą zawodowym i opracowania Indywidualnego Planu Działania, dzięki czemu wsparcie zostanie dopasowane do jego doświadczenia, predyspozycji oraz planów zawodowych.

Uczestnicy projektu będą mogli wybrać szkolenia i kursy odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Wśród dostępnych form wsparcia znajdą się m.in.:

  • • kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych,
  •  • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  •  • szkolenia z zakresu nowych technologii i IT,
  • • rozwój kompetencji miękkich,
  • • zdobywanie umiejętności potrzebnych w sektorze zielonej gospodarki,
  • • szkolenia związane z regionalnymi i lokalnymi specjalizacjami rynku pracy.

Szkolenia będą realizowane indywidualnie, co pozwoli skutecznie odpowiadać na rzeczywiste potrzeby uczestników oraz oczekiwania pracodawców. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 stycznia 2027 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2027 r. 

- Zwiększenie kwalifikacji mieszkańców pracujących na umowach cywilnoprawnych i krótkoterminowych przełoży się na stabilizację ich zatrudnienia oraz wyższą jakość życia. Przedsięwzięcie wzmocni lokalny rynek pracy i pomoże w budowaniu potencjału gospodarczego Katowic na kolejne lata - można przeczytać w informacji prasowej.

Obecnie w trakcie realizacji jest pierwsza edycja projektu, która zostanie zakończona 31 grudnia 2026 r. Zarówno pierwsza, jak i druga edycja projektu realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach oraz Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

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