Energetyka

Rozporządzenie taryfowe obniży stały składnik stawki sieciowej dla odbiorców energochłonnych

Projektowane rozporządzenie taryfowe będzie lepiej odzwierciedlać koszty generowane przez odbiorców energochłonnych; obniży składnik stały stawki sieciowej i zmienny dla odbiorców o wysokim rocznym zużyciu prądu - poinformowało ME. Zmienione mają też być m.in. zasady naliczania opłaty jakościowej.

Pap

17 lipca 2026, 08:14
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Zapotrzebowanie na prąd rośnie

fot: Krystian Krawczyk

Projektowane rozporządzenie taryfowe będzie lepiej odzwierciedlać koszty generowane przez odbiorców energochłonnych; obniży składnik stały stawki sieciowej i zmienny dla odbiorców o wysokim rocznym zużyciu prądu - poinformowało ME. Zmienione mają też być m.in. zasady naliczania opłaty jakościowej.

"Projektowane rozporządzenie będzie obejmować wprowadzenie przepisów przewidujących lepsze odzwierciedlenie kosztów generowanych przez odbiorców energochłonnych poprzez obniżenie składnika stałego stawki sieciowej i składnika zmiennego dla odbiorców o wysokim rocznym zużyciu energii elektrycznej" - napisano w zaktualizowanym wykazie prac legislacyjnych Ministra Energii.

"Ponadto przepisy zmienią zasady naliczania opłaty jakościowej. Projekt rozporządzenia będzie także zawierać przepisy określające sposób ustalania opłat za energię dostarczoną linią bezpośrednią, tj. m.in. opłaty solidarnościowej" - dodano.

Jako planowany termin wydania rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną wskazano datę 31 sierpnia 2026 r.

Niższe ceny prądu

13 lipca minister energii Miłosz Motyka poinformował, że rozporządzenie taryfowe gwarantujące niższe ceny prądu dla przemysłu będzie opublikowane we wrześniu, a jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych, trwa praca z grupami energetycznymi, by nowe taryfy były bardziej akceptowalne.

W połowie listopada przy Ministerstwie Energii powołano specjalny zespół do opracowania rekomendacji ws. kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej, m.in. dla przemysłu energochłonnego.

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