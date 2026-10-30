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Robert Passia

Robert Passia

30 października 2026, 12:42
źródło: portal gospodarka i ludzie

Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był gościem studia nettg.pl na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W rozmowie o projekcie Centrum Technologii Kosmicznych na terenie dawnej kopalni Wujek, zatrzymywaniu zdolnych ludzi w regionie oraz o tym, jak przyciągać do Metropolii nowe biznesy.

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