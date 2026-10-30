Rozmowa netTG.pl - odcinek 97 - Leszek Pietraszek | Przewodniczący Zarządu GZM. Co z Centrum Technologii Kosmicznych w kopalni Wujek?
Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był gościem studia nettg.pl na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W rozmowie o projekcie Centrum Technologii Kosmicznych na terenie dawnej kopalni Wujek, zatrzymywaniu zdolnych ludzi w regionie oraz o tym, jak przyciągać do Metropolii nowe biznesy.
Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był gościem studia nettg.pl na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W rozmowie o projekcie Centrum Technologii Kosmicznych na terenie dawnej kopalni Wujek, zatrzymywaniu zdolnych ludzi w regionie oraz o tym, jak przyciągać do Metropolii nowe biznesy.