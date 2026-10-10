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Robert Passia

Robert Passia

10 października 2026, 09:37
źródło: portal gospodarka i ludzie

Bartłomiej Benisz, prezes firmy Arbena, był gościem studia netTG.pl na Kongresie Nowej Mobilności. W rozmowie o inwestycji przy kopalni Janina, drodze firmy od zaplecza górniczego do rolnictwa i przemysłu oraz o planach eksportowych.

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Arbena zg janina górnictwo

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