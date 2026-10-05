Rozmowa netTG.pl - odcinek 75 - Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o miejscu węgla w polskiej energetyce, przełomowym momencie dla branży oraz o tym, jak wesprzeć firmy okołogórnicze.
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o miejscu węgla w polskiej energetyce, przełomowym momencie dla branży oraz o tym, jak wesprzeć firmy okołogórnicze.