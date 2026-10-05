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Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

5 października 2026, 00:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o miejscu węgla w polskiej energetyce, przełomowym momencie dla branży oraz o tym, jak wesprzeć firmy okołogórnicze.

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