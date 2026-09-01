Z wiceprezydentem Piekar Śląskich Krzysztof Turzański porozmawialiśmy o tym, co dzieje się dziś w mieście: o koncesji na poszukiwanie węgla i zapowiadanych odwiertach, o referendum w sprawie spalarni i pomyśle na tańsze ciepło dla mieszkańców. Poruszyliśmy również kwestię terenów pogórniczych i szków górniczych, które wciąż dają o sobie znać.