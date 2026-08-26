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Rozmowa netTG.pl - odcinek 52 - Adam Kowalski. Jaką historię ma opowiadać Wielki Piec Huty Pokój?

Z Adamem Kowalskim, koordynatorem projektu „Wielki Piec Huty Pokój - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej” rozmawiam m.in. o tym na jakim etapie jest cała inwestycja i kiedy zostanie zakończona. A także czym ma być Wielki Piec po jego rewitalizacji i jaką historię ma opowiadać.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

26 sierpnia 2026, 12:00

Z Adamem Kowalskim, koordynatorem projektu „Wielki Piec Huty Pokój - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej” rozmawiam m.in. o tym na jakim etapie jest cała inwestycja i kiedy zostanie zakończona. A także czym ma być Wielki Piec po jego rewitalizacji i jaką historię ma opowiadać.

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